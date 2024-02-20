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الجزائر وكازاخستان تبحثان سبل ترقية التعاون

الشروق أونلاين
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الجزائر وكازاخستان تبحثان سبل ترقية التعاون
وزارة الشؤون الخارجية - الجزائر
أحمد عطاف في استقبال نائب وزير الشؤون الخارجية الكازخي، عليباك باكاييف، الجزائر العاصمة، يوم الثلاثاء 20 فيفري 2024.

تحادث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء 20 فيفري، مع نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كازخستان، عليباك باكاييف، “سبل ترقية التعاون بين البلدين وتوسيع مجالاته بما يتماشى مع إمكانيات الطرفين، لاسيما من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى وإنشاء لجنة ثنائية مشتركة وإثراء الإطار القانوني البيني.”

وحسب بيان وزارة الخارجية، الطرفان “نوها خلال هذا اللقاء بالزخم الذي تشهده العلاقات بين الجزائر وكازاخستان بفضل قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فتح سفارة جزائرية بأستانا سنة 2022 وثمنّا عزم السلطات الكازاخستانية على فتح سفارة بالجزائر في المُستقبل القريب.”

ويتواجد نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كازخستان، عليباك باكاييف، بالجزائر في إطار انعقاد الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين البلدين.

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