الجزائر وكوت ديفوار توقّعان اتفاقية تعاون في الطاقة والطاقات المتجددة

شرع مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة في زيارة عمل إلى جمهورية كوت ديفوار، تُتوّج بتوقيع اتفاقية تعاون حكومي بين البلدين في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، في إطار تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين الجزائر وأبيدجان.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، تلقت “الشروق أونلاين” نسخة منه، أن الوزير مراد عجال استُقبل أمس الإثنين من قبل الوزير الأول لجمهورية كوت ديفوار، روبير بوغري مامبي، حيث أعقب اللقاء تصريح إعلامي للوزير، كما أدلى وزير المناجم والبترول والطاقة الإيفواري، مامادو سانغافوا كوليبالي، بتصريح تناول آفاق التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي استكمالًا لزخم التبادلات الثنائية الذي تعزز خلال الأشهر الماضية، بعدما زار وزير المناجم والبترول والطاقة الإيفواري الجزائر في مارس الماضي، حيث أجرى محادثات مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة، أسست لإطلاق شراكة استراتيجية طويلة الأمد في قطاعي الطاقة والطاقات المتجددة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الديناميكية تعززت أيضًا بزيارة وفد من الخبراء الإيفواريين إلى الجزائر خلال شهر ماي الماضي، حيث اطلع على القدرات والخبرات الجزائرية عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في صناعة الطاقة، إلى جانب بحث فرص التعاون التقني والمؤسساتي بين الهيئات والشركات الناشطة في القطاع بالبلدين.

ووفق البيان، سيشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة، في اليوم الثاني من الزيارة، رفقة وزير المناجم والبترول والطاقة الإيفواري، مامادو سانغافوا كوليبالي، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون حكومي في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، تتويجًا للجهود التي بذلتها فرق الخبراء من الجانبين.

وأكدت الوزارة أن الاتفاقية ستوفر الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لأنشطة ومشاريع التعاون المستقبلية بين الجزائر وكوت ديفوار في قطاع الطاقة، بما يجسد التزام البلدين بتطوير شراكة طاقوية استراتيجية تحقق المنفعة المتبادلة.