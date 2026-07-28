الجزائر وليبيا تبحثان تعزيز التعاون في الري والموارد المائية

استقبل وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم الثلاثاء، وزير الموارد المائية الليبي، حسني محمد عويدان، الذي شرع في زيارة عمل إلى الجزائر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة في مجالي الري والموارد المائية.

وجرى الاستقبال بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، في مستهل الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الأخوي بين الجزائر وليبيا.

ومن المقرر أن يجري الوزيران مباحثات تتناول آفاق تطوير التعاون الثنائي، مع التركيز على تبادل الخبرات والتجارب في مجالي الري والموارد المائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.