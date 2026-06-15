الجزائر ومصر توقعان على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجالات الأدوية

مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين مصر والجزائر في مجال الأدوية، 15 جوان 2026

تم اليوم الإثنين، 15 جوان، التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل تعزيز وتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجزائر ومصر في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية، وفقا لما أفادت به وزارة الصناعة الصيدلانية.

وجاء التوقيع على المذكرة على هامش مشاركة الجزائر في أشغال الطبعة الخامسة من معرض ومؤتمر الصحة الإفريقي (Africa Health ExCon 2026) الذي تنظمه مصر بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 جوان الجاري، تحت شعار “السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة، الصمود، والاعتماد على الذات”.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الجزائري المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية دليح شريف، وعن الجانب المصري رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وتنص المذكرة على التزام الطرفين بتقديم الدعم التقني المتبادل من أجل تعزيز القدرات التنظيمية والرقابية للبلدين، والاعتراف المتبادل ما بين الهيئتين.