الجزائر ومصر في افتتاح الدورة الدولية لأقل من 20 سنة

لاعبو المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة

تفتتح بطولة الجزائر الدولية الودية لأقل من 20 سنة، سهرة الأربعاء، بمباراة تجمع المنتخبين الجزائري والمصري، سيحتضنها ملعب سالم مبروكي بالرويبة.

وأجرى المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة تحضيراته على أرضية ملعب الحماية المدنية، وبتعداد مكتمل بوصول جميع اللاعبين.

وخاض أشبال المدرب مانع حصتين تدريبيتين، الأولى كانت يوم دخولهم التربص الاثنين، بينما الثانية كانت سهرة الثلاثاء.

وخصص الطاقم الفني الحصة الأخيرة لوضع آخر الاستعدادات تحسبا لمباراة الافتتاح ضد المنتخب المصري لذات الفئة، والتي ستقام هذا الأربعاء 20 مارس بملعب الرويبة.

من جانبه، خاض المنتخب المصري حصتين منذ وصوله، بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.

يلتقي المنتخبان الموريتاني والتونسي هذا الخميس على الساعة 22:00، بملعب سالم مبروكي بالرويبة.

برنامج اللقاءات لليوم الأول من الدورة الودية:

ملعب سالم مبروكي الرويبة على الساعة 22:00:

الأربعاء 20 مارس

الجزائر – مصر

الخميس 21 مارس 2024

موريتانيا – تونس