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الجزائر ومنظمة الصحة العالمية توقعان على برنامج العمل المشترك

الشروق أونلاين
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الجزائر ومنظمة الصحة العالمية توقعان على برنامج العمل المشترك

وقع المدير العام للوقاية وترقية الصحة، الدكتور جمال فورار  وممثل  المنظمة العالمية للصحة بالجزائر الدكتور نوهو أمادو،  على برنامج التعاون المشترك لسنة 2024-2025.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، أن هذا البرنامج المشترك يهدف إلى تمكين الجزائر من الاستفادة من خبرة المنظمة العالمية للصحة، بتحديد الاحتجاجات والأولويات الوطنیة الصحية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يعمل على تقییم إنجازات وتحدیات خطة العمل السابقة وكذا تحديد التوجيهات التقنية لتنفيذ خطة عمل  2024-2025.

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