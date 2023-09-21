الجزائر وموريتانيا: إعادة النظر في الاتفاقية الضريبية والإجراءات الجمركية بداية من أكتوبر

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أنه سيتم الشروع، ابتداء من أكتوبر المقبل، في إعادة النظر في الاتفاقية الضريبية والإجراءات الجمركية بين الجزائر وموريتانيا، بهدف مرافقة المؤسسات والمتعاملين والدفع بالمبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح الوزير فايد خلال ندوة صحفية، عقدها في ختام زيارة العمل التي قادته رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، الى موريتانيا، أنه بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وموريتانيا “سيتم استعمال كل الوسائل الضريبية والجمركية المتاحة”.

وأشار وزير المالية إلى أن “المدير العام للجمارك الموريتانية، سيحل بالجزائر ابتداء من أكتوبر المقبل، بأمر من وزير المالية الموريتاني, وهذا للنظر في كل التسهيلات التي يمكن منحها للمؤسسات والمتعاملين في الميدان الجمركي وأيضا المجال الضريبي وهذا بالتفكير في إعادة النظر وتحسين الاتفاقية الضريبية بين البلدين في المستقبل بهدف مرافقة المؤسسات والمتعاملين”.