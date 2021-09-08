الجزائر وموريتانيا.. تنسيق كامل إفريقيًا وعربيًا

تحضيرا للاستحقاقات الإقليمية المقبلة

أكدت الجزائر وموريتانيا عزمهما على مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أرحب بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وجاء ذلك خلال استقبال الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، الذي قام بزيارة عمل إلى موريتانيا بصفته مبعوثا خاصًا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وبالمناسبة، أشاد الوزير الأول الموريتاني بالمستوى المتميز والزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية انعقاد اللجنة المشتركة العليا في أقرب الآجال وكذا تنشيط مختلف آليات التعاون الثنائي لضمان استغلال أمثل للفرص المتاحة من الجانبين خاصة في مجالات التكوين والزراعة والصحة والتربية مع السهر على متابعة وتقييم تنفيذ المشاريع المشتركة.

كما عقد رمطان لعمامرة، جلسة عمل مع نظيره الموريتاني، اسماعيل ولد الشيخ، تم خلالها التباحث حول جملة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذا مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي حققه التعاون الثنائي في مجالات عدة، مشيدين بالتطور الملحوظ الذي تشهده التبادلات التجارية بين البلدين رغم تداعيات جائحة كورونا، كما تم الاتفاق على إضفاء ديناميكية جديدة على آليات العمل المشترك وتعزيز دورها في ترجمة التوجيهات السامية لقيادتي البلدين.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، ناقش رئيسا دبلوماسية البلدين مستجدات الأوضاع على الساحة المغاربية وكذا في العالم العربي، مجددين عزمهما على مواصلة التنسيق والتشاور تحضيرا للاستحقاقات المقبلة على مستوى الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

كما استعرض الوزيران التحديات الناجمة عن الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء جراء اتساع رقعة وخطورة الأعمال الإرهابية وسبل التصدي لها عبر تفعيل الأطر والآليات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

وفي ختام زيارته، قام لعمامرة بزيارة إلى مقر الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية، أين استعرض رفقة نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سبل الشراكة وتبادل الخبرات بين هذه الأكاديمية التي تم تأسيسها مؤخرا والمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية الجزائري في المجالات المتعلقة بتكوين وتدريب الإطارات.

وكان رمطان لعمامرة قد شرع الثلاثاء، في زيارة عمل إلى نواكشط لمدة يومين، في إطار تجسيد الإرادة المشتركة التي تحذو قيادتي البلدين وتوجهاتهما السامية حول ضرورة ترسيخ سنة التشاور والتنسيق وكذا تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين والرفع من وتيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

س. ع