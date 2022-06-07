الجزائر وموريتانيا توقعان 3 مذكرات تفاهم في مجال الطاقة والمناجم

وقعت الجزائر وموريتانيا، الثلاثاء على 3 مذكرات تفاهم في مجال الطاقة والمناجم وهذا خلال زيارة العمل التي يقوم بها وزير الطاقة محمد عرقاب، إلى نواكشط.

وتتمثل الاتفاقية الأولى بمذكرة تفاهم في مجال الطاقة والمعادن وقعها عرقاب عن الطرف الجزائري ووزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح.

وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى ترقية وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والمعادن، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ووفقا للقوانين والتنظيمات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين وأولويات واستراتيجيات الطرفين.

وتشمل مجالات التعاون، في إطار هذا الاتفاق، التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي والتشريعي والإداري والتجاري في مجالات المحروقات والطاقة والمعادن و تعزيز الاستثمارات في مجال المحروقات والطاقة والمعادن في كلا البلدين، بالإضافة إلى دراسة فرص الاستثمار وتبادل الخبرات والدعم الفني في مجال استكشاف المحروقات.

كما تشمل أيضا دراسة فرص التعاون في مجال استخدام غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات، دراسة فرص تزويد السوق الموريتانية بالمحروقات والمواد البترولية والغاز المنزلي وتطوير الخدمات البترولية وفق شروط السوق الدولية وكذا دراسة فرص إعادة تأهيل وتوسعة مرافق تخزين غاز البترول المسال في موريتانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تنص مذكرة التفاهم على دراسة فرص الشراكة في مجال صناعة قارورات غاز البترول المسال، دراسة فرص تطوير صناعة الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية في موريتانيا، وتبادل الخبرات والدعم الفني في مجال التكرير وتحويل المحروقات، وأيضا تعزيز التعاون بين الشركة الجزائرية “سوناطراك” والشركة الموريتانية للمحروقات.

كما تشمل أيضا التنقيب الجيولوجي واستكشاف المواد الخام المعدنية، التعاون التقني والدعم الفني في مجال المعادن، تعزيز التعاون بين الوكالة الموريتانية للبحوث الجيولوجية والاملاك المعدنية ونظيرها الجزائري المكتب الوطني للبحوث الجيولوجية والتعدين، بالإضافة إلى دراسة فرص انشاء وبناء خطوط الربط الكهربائي بين البلدين لتعزيز قدرات التبادل الكهربائي والدعم الفني في مجال المشاريع والبرامج المتعلقة بمجال الكهرباء.

وعقب توقيع هذه المذكرة أكد عرقاب أن مصالحه “لن تدخر أي جهد في سبيل تجسيد بنود هذا الاتفاق على أرض الواقع”.

وبدوره وقع الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك”، توفيق حكار، والمدير العام للشركة الموريتانية المحروقات، التراد عبد الباقي، على مذكرة تفاهم بين الطرفين.

وتهدف هذه المذكرة الى تحديد مجالات ومبادئ التعاون بين الشركتين في عدد من المجالات وترقية التعاون بين الطرفين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وتحديد فرص الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة للمشاريع على طول سلسلة قيمة المحروقات، من التنقيب إلى التسويق، بما في ذلك التطوير والنقل والتحويل.

وتعتبر السوق الموريتانية بالنسبة لسوناطراك سوقا واعدة تراهن عليها ضمن استراتيجيتها الاستثمارية في إفريقيا وهذا تماشيا مع التوجه العام للسلطات العمومية للبلاد من أجل توسيع مجال الاستثمار والتجارة الخارجية.

ومن جهته وقع الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للبحوث الجيولوجية والتعدين، يحيى عزري، والمدير العام للوكالة الموريتانية للبحوث الجيولوجية والاملاك المعدنية، الهاشمي ولد الشيخ سيداتي، اتفاق تعاون بين البلدين يهدف الى تحديد شروط وكيفيات الشراكة العلمية والتقنية بين الهيئتين من أجل تعزيز تبادل الخبرات والقدرات التقنية.

كما وقع مجمع سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات، مذكرة تفاهم حول الشراكة في مجال الاستثمار وتسويق المنتجات النفطية والأسمدة وتحلية مياه البحر.

وحسب بيان لسوناطراك “شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار ضمن الوفد المرافق للسيد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في زيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية أين التقى الوفد بنواقشط بوزير البترول والمعادن والطاقة السيد عبد السلام محمد صالح”.

وأوضح “الزيارة التي دامت يومين تندرج في إطار تعزيز التعاون المشترك بين موريتانيا والجزائر في مجالات الطاقة والمناجم وتهدف لبحث فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين”.

وحسب البيان “شهدت هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية والتي ستسمح بالعمل على بحث وتطوير فرص الاستثمار، تسويق المشتقات النفطية ومختلف الأسمدة الفلاحية وكذا تبادل الخبرات والتكوين في مجال الصناعة النفطية وتحلية مياه البحر”.

وأوضح “تعتبر السوق الموريتانية بالنسبة لسوناطراك سوقا واعدة تراهن عليها ضمن استراتيجيتها الاستثمارية في إفريقيا وهذا تماشيا مع التوجه العام للسلطات العمومية للبلاد من أجل توسيع مجال الاستثمار والتجارة الخارجية”.

عرقاب يسلم الشيخ الغزواني رسالة من الرئيس تبون

وسلم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الاثنين، لرئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتم تسليم الرسالة خلال استقبال خص به رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الرئاسي في نواكشوط الوزير عرقاب.

ويجري وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يومي 6 و7 جوان زيارة عمل الى موريتانيا، رفقة وفد هام من قطاع الطاقة والمناجم.

ووفقا لما أورده بيان الوزارة “حظي وزير الطاقة خلال الزيارة بشرف مقابلة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي نقل إليه بهذه المناسبة تحيات أخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون و تمنياته للشعب الموريتاني الشقيق بدوام التقدم و الازدهار وعلى الأهمية التي يوليها لتطوير الشراكة الإستراتيجية الجزائرية -الموريتانية وعزمه على مواصلة العمل المشترك للدفع بجهود الاستقرار و التنمية في المنطقة”.

كما كان للوزير لقاء بنظيره الموريتاني، وزير البترول والطاقة والمعادن، عبد السلام ولد محمد صالح، تم، خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.

وكان اللقاء مناسبة، أيضا، لتسليط الضوء على فرص التعاون الواعدة بين شركات البلدين في مجالات استكشاف وإنتاج المحروقات، تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، إنتاج ونقل الكهرباء، المناجم وإنتاج الأسمدة والتكوين.

وكما كان فرصة للوقوف على مختلف الخطوات المشجعة التي بادرت بها شركات البلدين من أجل تفعيل التعاون على أرض الواقع حيث توجت المحادثات بينها منذ 2021 على التوقيع على عدة مذكرات تفاهم أذكر منها مذكرة التفاهم بين سونلغاز والشركة الموريتانية للكهرباء SOMELEC، وعقد تجاري بين نفطال وشركة الصرف الصحي والنقل والصيانة ATTM.

وسيجري وزير الطاقة لاحقا محادثات مع أعضاء آخرين في الحكومة الموريتانية.