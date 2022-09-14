الجزائر وموريتانيا.. رغبة قوية في التكامل

انعقاد أشغال الدورة الـ19 للجنة المشتركة الكبرى

شدد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء بنواكشوط، على أن الجزائر وموريتانيا مدعوتان إلى الانتقال بعلاقاتهما الثنائية إلى مستويات التكامل والشراكة، تجسيدا لإرادة قائديهما الرئيسين عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني خدمة لتطلعات الشعبين.

وفي افتتاحه لأشغال الدورة الـ19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية -الموريتانية للتعاون، مناصفة مع نظيره الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، أشار بن عبد الرحمان إلى أن اجتماع هذه اللجنة جاء عملا بتعليمات قائدي البلدين، في ديسمبر الفارط، حرصا منهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات التكامل والشراكة، وهذا خدمة لمصالح البلدين وتطلعات الشعبين إلى المزيد من التعاون والتضامن.

وفي هذا المنحى، حققت علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا مكتسبات في العديد من المجالات، وشدد بن عبد الرحمان على أنه من الجدير تثبيت أركانها بتوفير شروط ترقيتها وتذليل الصعوبات التي تعيق مسارها.

وعرفت علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين خلال السنوات الفارطة تطورا ملفتا في مجالات عدة، عززه فتح معبر حدودي مشترك في أوت 2018، أصبح يمثل “جسرا للتواصل الانساني والثقافي بين سكان المناطق الحدودية”.

وبالإضافة إلى هذا “المكسب الكبير” في مسار العلاقات الجزائرية -الموريتانية، توقف الوزير الأول عند إنجازين آخرين، هما اللجنة الثنائية الحدودية التي تعنى بالتعاون في ميادين تنمية المناطق الحدودية والتنسيق الأمني لمحاربة الجرائم العابرة للحدود ومشروع الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف والزويرات، الذي اتفق الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني على انجازه، والذي “يكتسي طابعا استراتيجيا ينتقل بالشراكة الجزائرية-الموريتاينة إلى مستوى أعلى من الاندماج والتكامل”.

ويندرج هذا المشروع الحيوي ضمن المخططات الاندماجية للاتحاد الإفريقي لإنشاء الطرق والروابط البرية بين مناطق القارة، أو ما يعرف بالممرات أو الأروقة.

وأكد بن عبد الرحمان، في هذا الصدد، بأن الجزائر باشرت الخطوات التقنية والقانونية الأولى لإنجاز هذا المشروع، بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني.

ودائما فيما يتعلق بمختلف جوانب التعاون الثنائي، ركز بن عبد الرحمان على أهمية تعزيزه في الشق الأمني عن طريق تفعيل توصيات الدورة الأولى للجنة الحدودية الجزائرية-الموريتانية المنعقدة في نوفمبر 2021، لاسيما على مستوى اللجنة الأمنية، وذلك لمواجهة التحديات التي تعرفها المنطقة، مع تعزيز أشكال التعاون اللامركزي الذي من شأنه المساهمة في دعم الشراكة والاندماج بينهما.

وفي مجال الطاقة، سجل الوزير الأول التطلع إلى “حضور قوي” لشركتي نفطال وسونلغاز، كما دعا الجانبين إلى استكشاف فرص التعاون في مجال أنابيب نقل الغاز باستغلال حقل “السلحفاة الكبرى-احميم” لما للجزائر من تجربة رائدة وخبرة مشهودة في هذا المجال.

أما فيما يتصل بمجال المناجم، فقد شدد بن عبد الرحمان على أنه “حان الأوان لإرساء تعاون وشراكة رابحة” بين البلدين لاستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها حدودهما المشتركة.

وبالنسبة لقطاع التجارة، الذي يمثل هو الآخر أحد أهم مناطق التقاطع بين البلدين وأحد المجالات التي “تبعث على الارتياح”، بالنظر إلى “الطفرة الكبيرة” التي يشهدها التبادل التجاري بينهما، فقد أفاد الوزير الأول بأن متوسط حجم المبادلات البينية قد بلغ ما يعادل 50 مليون دولار، بالرغم من الأزمة الصحية التي أدت إلى تراجع نسبي لحجم هذه المبادلات.

وذكر في هذا الإطار، بأن حجم هذه المبادلات كان قد تراجع إلى 27.90 مليون دولار سنة 2020، ليعاود بعدها الارتفاع في السنة الفارطة ليصل إلى 87.32 مليون دولار.

وفي سياق ذي صلة، اعتبر الوزير الأول أن رغبة الجزائر في فتح فروع لبنوكها بموريتانيا يمكن أن تساهم بشكل فعلي في تعزيز المبادلات التجارية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الاستثمارات المشتركة.

كما عرج، بالمناسبة، على آفاق أخرى تستقطب اهتمامات المستثمرين الجزائريين على غرار الصيد البحري.

وحرص الوزير الأول، في الأخير، على الإشادة بالإصلاحات الجارية التي باشرها الرئيس الموريتاني للقضاء على آفات الفقر والتهميش وهي برامج تماثل مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في إعادة تأهيل مناطق الظل.

كما جدد تأكيده على أن التاريخ المشترك للبلدين وما يربط الشعبين من وشائج القربى وصلات الجيرة يجعل من الحري بهما إبراز هذا الإرث حتى يكون معلما من معالم دربهما المشترك.

ومن جهته، أكد الوزير الأول الموريتاني على أن المقاربة التي تميز العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلاده تقوم على العقلانية في تحقيق المصالح المشتركة مع تغليب قابلية تنفيذ المشاريع المتفق عليها والتي تشمل العديد من القطاعات الحيوية.

وكشف بهذا الخصوص، أنه أعطى تعليماته لأعضاء حكومته للمبادرة بالتنفيذ السريع لفحوى هذه الاتفاقيات.

واعتبر الوزير الأول الموريتاني انعقاد هذه الدورة “حلقة مفصلية” في مسار التعاون الوثيق بين الجزائر وموريتانيا والذي “يعكس عمق العلاقات الثنائية والإرادة السامية للرئيسين عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني وتوجيهاتهما بضرورة توسيع هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويستجيب لتطلعات شعبيهما”.

كما يجري هذا التعاون في اطار “استراتيجية فاعلة، تمكن من مجابهة التحديات الدولية المتلاحقة، ما يقتضي من الجزائر وموريتانيا تكثيف التشاور وتنسيقهما الثنائي”، يتابع ولد بلال مسعود.

وثمن، في هذا السياق، “النمو المطرد الذي يشهده التعاون بين الجزائر وموريتانيا“، مسجلا “ارتياحه التام لتطابق الرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية”.