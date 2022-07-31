الجزائر وموريتانيا… علاقات وطيدة وآفاق واعدة

الرئيس تبون يستقبل وزير خارجية نواقشوط

أكد وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، أن العلاقات الجزائرية – الموريتانية “ضاربة جذورها في عمق التاريخ”، مبرزا أن العمل متواصل لتطوير مستوى التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات.

وقال محمد سالم ولد مرزوق في تصريح صحفي عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون: “أبلغت الرئيس عبد المجيد تبون تحيات أخيه وصديقه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلمت له رسالة خطية، وبدوره حملني الرئيس عبد المجيد تبون إبلاغ تحياته لأخيه محمد ولد الشيخ الغزواني، وأكد لي الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر، شعبا وحكومة، لدفع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والعمل الدائم من أجل تطوير هذه العلاقات حتى تشمل كافة المجالات”.

وأضاف الوزير الموريتاني أنه “بالتشاور بين البلدين، يتم منذ عدة أيام التحضير لانعقاد الدورة الـ19 للجنة المشتركة للتعاون الجزائرية – الموريتانية المقررة في منتصف شهر سبتمبر المقبل بموريتانيا”.

وخلص محمد سالم ولد مرزوق إلى القول إن العلاقات بين الجزائر وموريتانيا “ضاربة جذورها في عمق التاريخ وهي علاقات مرتبطة بالحضارة والدين والثقافة، وكل هذا يعكس مستوى التعاون القائم بين البلدين”.

وكان الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تلقى الخميس، اتصالا هاتفيا من الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد بلال مسعود، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر أن المحادثات بين الطرفين تمحورت حول “واقع وآفاق العلاقات بين البلدين وسبل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما في إطار الاستحقاقات الثنائية الهامة المقبلة”.

وتشهد علاقات البلدين تقدما لافتا منذ انعقاد القمة الثنائية بين الرئيس تبون ونظيره الموريتاني الغزواني، خلال الزيارة الناجحة التي أداها هذا الأخير للجزائر شهر ديسمبر الفائت، ومثلت “أهمية قصوى لتطوير وتفعيل أواصر العلاقات بين بلدينا اللذين يتشاركان عمق التاريخ وروابط الجغرافيا ويتناغمان في كثير من المقاربات الإقليمية والدولية”.

وبفضل تلك الزيارة، تعززت العلاقات الثنائية وتم إطلاق العديد من المشاريع المشتركة كالطريق الاستراتيجي الرابط بين مدينة تندوف الجزائرية ومدينة ازويرات الموريتانية مع إمكانية الربط الكهربائي على طول هذا الطريق وفتح خط بحري مباشر بين البلدين وتوقيع اتفاقيات استراتيجية في قطاع المناجم وغيرها.