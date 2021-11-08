الجزائر وموريتانيا: لجنة أمنية مشتركة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود

كشف وزير الداخلية، كمال بلجود، عن استحداث لجنة أمنية مشتركة بين الجزائر وموريتانيا لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

وأضاف بلجود، الاثنين، في تصريح صحفي على هامش أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية، أن اللقاءات الدورية تأتي لتعزيز الأمن خاصة أن الجزائر وموريتانيا تتقاسمان 500 كم من الشريط الحدودي المشترك، وهو ما استدعى التفكير في التشاور الأمني واستحداث لجنة مشتركة.

واقترح بلجود أن يتعزز المجال الشرطي في التعاون الحدودي بين شرطة حدود البلدين، مشيرا إلى أن الجزائر مستعدة لمرافقة موريتانيا في مجال الشرطة العلمية.

وفي مجال التعاون الثنائي قال وزير الداخلية: “أؤكد جاهزيتنا الكاملة لمواصلة برامج التعاون الثنائي مع موريتانيا للتكوين وعصرنة الإدارة”.

وأكد وزير الداخلية أنه في اختتام هذه الدورة سيتم التوقيع على اتفاقية في السلامة المرورية تدعيما لتعاوننا الحدودي.

الجزائر وموريتانيا: اجتماع ثنائي لترقية التعاون على مستوى المناطق الحدودية

وانطلقت، الاثنين، بالجزائر أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية، لترقية التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية والثقافية على مستوى المناطق الحدودية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، الأحد، أن وزير الداخلية كمال بلجود سيترأس أشغال هذه اللجنة مناصفة مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك.

وأضاف بيان الداخلية أن اللجنة تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار وإنجاز مشاريع مشتركة على مستوى المناطق الحدودية وترقية وتكثيف المبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية فضلا عن فك العزلة عن سكان تلك المناطق الحدودية.

ويأتي انعقاد اللجنة التي تجتمع مرة في السنة في إحدى البلدين أو إحدى الولايات الحدودية، في انتظار “المرحلة الحاسمة” في إنجاز الطريق الاستراتيجي الرابط بين تندوف و الزويرات (حوالي 900 كلم) الذي يعد محورا من شأنه تغيير وجه المنطقة بأسرها.

وكان بلجود قد أكد في نواكشوط، أفريل الماضي بأن توقيع مذكرة التفاهم يعد “لبنة جديدة” في التعاون الثنائي، مضيفا أن تنمية المناطق الحدودية تحتل صدارة “أولويات” رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية خاصة لسكان تلك المناطق، سيما عبر برمجة وإنجاز مختلف المشاريع الاقتصادية والتربوية والرياضية و غيرها.

من جانبه أكد الوزير الموريتاني أن التعاون الاقتصادي “المثمر” بين البلدين سيعرف بمجرد انطلاق أشغال هذه اللجنة، “قفزة نوعية” من شأنها تعزيز فرص الاستثمار و إنشاء مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية.