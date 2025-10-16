الجزائر وموزمبيق تبحثان أسس شراكة جديدة في مجال الطاقة

شارك الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، في الاجتماع الذي جمع وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، بنظيره الموزمبيقي إيستيفاو بالي، وزير الموارد المعدنية والطاقة، بالعاصمة مابوتو، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى جمهورية موزمبيق.

وخُصص اللقاء لبحث واقع قطاعي الموارد المعدنية والطاقة في موزمبيق، ودراسة الأسس التي سيُبنى عليها التعاون والشراكة بين البلدين في المجالات الطاقوية.

وخلال الاجتماع، قدّم حشيشي عرضًا حول محاور التعاون الممكنة بين مجمع سوناطراك والشركة الموزمبيقية “إمبريزا ناسيونال دي هيدروكاربونيتوس (إي.أن.أش)”، والتي ستُشكّل أساس مذكرة التفاهم المقرر توقيعها بين الجانبين يوم 16 أكتوبر 2025، في مراسم رسمية ستُقام بمقر رئاسة جمهورية موزمبيق.

ويشارك رئيس سوناطراك في هذه الزيارة ضمن وفد يقوده وزير الطاقة والطاقات المتجددة، يضم الرؤساء المديرين العامين لمؤسستي سونلغاز وصيدال، إضافة إلى رئيس المجلس للتجديد الاقتصادي الجزائري، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الجزائر والدول الإفريقية.