الجزائر وموزمبيق تبحثان تسريع مشاريع الطاقة وتوسيع الشراكة

اتفق وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، ونظيره الموزمبيقي، وزير الموارد المعدنية والطاقة إستيفاو توماس رافائيل بالي، على تسريع تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، وفي مقدمتها مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 2×20 ميغاواط، إلى جانب توسيع الشراكة لتشمل مختلف الأنشطة المرتبطة بسلسلة القيمة في القطاع.

وأوضحت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، في بيان لها، أن اللقاء الذي عقد مساء أمس الإثنين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وجعله رافعة للتنمية المشتركة.

وشكل الاجتماع محطة لتقييم مدى تقدم تنفيذ مخرجات زيارة العمل التي قام بها الوزير مراد عجال إلى موزمبيق في أكتوبر 2025، حيث استعرض الجانبان سير المشاريع قيد الإنجاز، وعلى رأسها مشروع محطة إنتاج الكهرباء، كما تابعا مدى تقدم إعداد الإطار القانوني المنظم للمشروع، وبحثا سبل استكمال الإجراءات التقنية والمؤسساتية اللازمة لتجسيده في أقرب الآجال.

كما ناقش الطرفان آفاق توسيع التعاون ليشمل مختلف مجالات قطاع الطاقة، واتفقا على مواصلة المشاورات بشأن الاحتياجات الطاقوية التي عبر عنها الجانب الموزمبيقي، من خلال تنظيم اجتماعات دورية بين الخبراء والمؤسسات المختصة، بهدف تحديد المشاريع ذات الأولوية ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.

وفي ختام الاجتماع، جدد الوزيران التزامهما بتعزيز التنسيق والتواصل بين الهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع الطاقة في البلدين، بما يضمن التنفيذ الفعلي للمشاريع المتفق عليها، والعمل على التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم تؤطر التعاون المستقبلي وتدعم الشراكة الثنائية في مجال الطاقة.