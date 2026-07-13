الجزائر وموزمبيق توقعان اتفاق خدمات النقل الجوي

بحث وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيود اليوم الاثنين 13 جويلية، مع نظيره وزير النقل واللوجستيك لجمهورية موزمبيق، جوواو ماتلومبي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل واللوجستيك، واستعراض آفاق تطويره في مختلف أنماط النقل، لاسيما النقل البري والبحري والجوي والسككي، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، نوه سعيود بالحركية والديناميكية التي يشهدها قطاع النقل في الجزائر بمختلف أنماطه، لاسيما من خلال المشاريع الكبرى لتطوير شبكة السكك الحديدية، وعلى رأسها الخط المنجمي الغربي الرابط بين غار جبيلات وبشار ووهران، والخط المنجمي الشرقي، إلى جانب مشروع خط الجزائر–تمنراست.

وهذا فضلاً عن البرنامج الطموح الرامي إلى تعزيز أسطول الخطوط الجوية الجزائرية بطائرات جديدة، بما يعكس الإرادة الوطنية الرامية إلى تطوير وعصرنة منظومة النقل.

كما استعرض الوزير خبرات وإمكانات الجزائر في مختلف مجالات النقل، سواء من حيث البنية التحتية أو الكفاءات الوطنية التي تتولى تسيير مختلف مرافق القطاع، إلى جانب التجربة الجزائرية في منظومات النقل الحضري الحديثة.

وأكد الوزير استعداد الجزائر لتبادل الخبرات وتقاسم تجربتها مع موزمبيق، لاسيما في مجال تكوين الموارد البشرية، ووضع الإمكانات الوطنية في خدمة مشاريع التعاون المشترك، بما يسهم في تطوير قطاع النقل واللوجستيك وتجسيد شراكة مثمرة تعود بالنفع على البلدين.

أما وزير النقل واللوجستيك لجمهورية موزمبيق فأشاد من جانبه بما حققته الجزائر من إنجازات في قطاع النقل، معربًا عن اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة الجزائرية، ومؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ليتم عقب هذا اللقاء، التوقيع على اتفاق خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق، بما يجسد الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة في مجال النقل الجوي.