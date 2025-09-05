الجزائر وناميبيا تبحثان الشراكة الطاقوية على هامش معرض التجارة الإفريقية

تحادث وزير الدولة، وزير الطاقة، محمد عرقاب، الجمعة، مع نائب رئيسة جمهورية ناميبيا، لوسيا ويتبو، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركتها في فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية.

وجاء في بيان للوزارة، “جرى اللقاء بحضور المستشارة الخاصة لرئيسة جمهورية ناميبيا المكلفة بالطاقة والمعادن، ونائبة وزير العلاقات الدولية والتجارة لجمهورية ناميبيا، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي، وكذا إطارات من الجانبين.”

وأضاف “قد شكل اللقاء فرصة لتعميق التشاور وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وناميبيا، لاسيما في مجالات الطاقة، وخاصة على طول سلسلة القيمة في مجال المحروقات، والطاقات المتجددة.”

وأشاد الطرفان بجودة العلاقات التي تجمع البلدين، وأكدا إرادتهما المشتركة للارتقاء بها إلى مستوى شراكة مبنية على مشاريع ملموسة وبرامج عمل مشتركة، بما يعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة.

كما ناقش الجانبان سبل توسيع مجالات التعاون لتشمل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، تطوير وتسيير وصيانة الشبكات الكهربائية، ومشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنظيم، والتسيير والتشريع والتكوين، وإعداد الدراسات المتعلقة بصناعة النفط والغاز.

وفي هذا الإطار، أبرز وزير الدولة الديناميكية الجديدة التي تطبع علاقات الجزائر مع الدول الإفريقية الشقيقة، مؤكدا التزام الجزائر بسياسة طاقوية مبنية على الشراكات جنوب–جنوب وتوسيع حضور مجمعي سوناطراك وسونلغاز في الساحة القارية، انسجاما مع التزامات الجزائر التنموية والإقليمية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كما أشار إلى الإسهامات الكبيرة التي تقدمها الجزائر في مجال تكوين الكفاءات الإفريقية من خلال معاهدها المتخصصة التابعة لقطاع الطاقة والمناجم.

وقد تركزت المحادثات أيضا حول الخبرة الجزائرية في مجال البحث والاستكشاف عن المحروقات (المنبع والمصب)، تطوير الحقول، التكرير، إنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال، فضلا عن خبرتها في الجوانب التنظيمية.

وأكد عرقاب استعداد الجزائر لمرافقة ناميبيا من خلال التكوين ونقل الخبرات والدراية التقنية.

من جهتها، عبرت نائبة رئيسة جمهورية ناميبيا عن تقدير بلادها للتجربة الجزائرية في إدارة قطاع المحروقات، ووصفتها بـ”النموذجية”، مشيرة إلى رغبة ناميبيا في الاستفادة منها لتطوير صناعتها النفطية والغازية، وتوسيع استخدام الطاقة ومنتجاتها دعما لاقتصادها الوطني.

كما أبرزت اهتمام بلادها بتعزيز الشراكات مع الشركات الجزائرية، وعلى رأسها سوناطراك، لتطوير كامل سلسلة القيمة الخاصة بالمحروقات.