الجزائر ونيجيريا… إمكانات كبيرة وتطور سريع في العلاقات

وفد هام في زيارة إلى بلادنا إلى غاية 21 ماي الجاري

سيشرع وفد هام من المعهد الوطني النايجيري للدراسات السياسية والاستراتيجية في زيارة إلى الجزائر ابتداء من الأحد و إلى غاية 21 ماي الجاري، حيث تتضمن الزيارة برنامجا ثريا ومكثفا يشمل زيارة العديد من المنشآت والمشاريع عبر عدة ولايات و تنظيم ندوات حول مواضيع تتعلق بالصناعة والطاقة والبيئة، حسبما علم لدى المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

وسيقوم الوفد النايجيري في هذا السياق بزيارة أكثر من 40 موقعا موزعا على 11 ولاية (الجزائر، وهران، الأغواط، تيميمون، ورقلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، سطيف، غرداية، وبجاية)، بهدف الوقوف على منشآت صناعية وطاقوية مختلفة و مواقع تتعلق بمجال الزراعة والصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى معاهد تكوين ومراكز بحث.

وتدخل هذه الزيارة، التي تشكل فرصة سانحة لتبادل الآراء والخبرات بين الوفد النايجيري والمسؤولين والخبراء الجزائريين، في إطار تعزيز التبادل بين البلدين، والذي يتميز بمشاريع هامة للتعاون.

وتشمل هذه المشاريع، بشكل خاص، خط أنابيب الغاز الجزائر-لاغوس، والطريق العابر للصحراء، ومحور الألياف البصرية العابرة للصحراء، وهي مشاريع ذات أهمية استراتيجية على المستوى الإقليمي والقاري يعمل البلدان، بالتنسيق بينهما، على تنفيذها.

ويتميز التعاون الاقتصادي بين البلدين الافريقيين، و كلاهما عضو في منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية، بتزايد ملحوظ في التجارة البينية، حيث ارتفعت من أقل من 2 مليون دولار في 2021 إلى أكثر من 100 مليون دولار في عام 2022، مع تحقيق فائض كبير في الميزان التجاري الثنائي لصالح الجزائر، حيث يشمل التبادل منتجات متنوعة، بما في ذلك النفط المكرر، ومشتقات النفط، والأسمدة، والمنتجات الكيميائية والمعدنية، وكذا منتجات الصناعة الغذائية.

ومن المتوقع أن تعرف هذه التبادلات ارتفاعا أكبر بعد إنشاء مجلس الأعمال الجزائري-النايجيري في نوفمبر 2022، مما يعزز فرص الجزائر في توسيع صادراتها إلى نيجيريا، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية والصيدلانية والنسيجية.

ويشهد التعاون الجزائري-النايجيري تطورا متسارعا، لاسيما مع إنشاء آليات ثنائية وإبرام اتفاقيات من شأنها أن تسمح للبلدين، الوازنين قاريا واللذين يتقاسمان نفس الرؤى حول القضايا الاقليمية والدولية، بالتطلع لآفاق واسعة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بتجسيد مشاريع استراتيجية هيكلية وذات بعد قاري.

وتملك الجزائر و نيجيريا إمكانات كبيرة لإعطاء دفع أكبر لهذا التعاون بالاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات الثنائية المبرمة خلال السنوات الأخيرة مثل اتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال ثنائي، في نوفمبر 2022، لتطوير مشاريع في الطاقة والزراعة والصناعة و تبادل المعارف، ناهيك عن مذكرات التفاهم في اطار مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء.

ويتمتع البلدان بأهمية استراتيجية وجيوسياسية في إفريقيا فضلا عن غناهما بالثروات الطبيعية، ما يؤهلهما لبناء شراكة ناجعة مع إقامة وتطوير مشاريع كفيلة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وترقية التبادل التجاري.

وما يعزز آليات التعاون بين الجزائر ونيجيريا المشاريع الاستراتيجية التي يعملان على تجسيدها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتقريب المتعاملين الاقتصاديين للبلدين، الحركية الكبيرة للزيارات الرسمية التي قام بها مسؤولو البلدين من وزراء وبرلمانيين و رؤساء مؤسسات.