الجزائر ونيجيريا تتفقان على التحضير للدورة المقبلة للجنة المشتركة العليا للتعاون

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم الخميس بمقر الوزارة، نظيره النيجيري يوسف مايتاما توغار، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية فإن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وجمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث اتفق الطرفان على الشروع في التحضير للدورة المقبلة للجنة المشتركة العليا للتعاون بين البلدين، بهدف دعم الشراكة الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر والتحاليل بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة تلك المرتبطة بالعمل الإفريقي المشترك تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الساحل الصحراوي التي تجمع البلدين بفضاء جغرافي مشترك.