الجزائر ونيجيريا تلتزمان بإنجاز خط أنابيب الغاز العابر للصحراء

أكدت الجزائر ونيجيريا، السبت، على التزامهما بتنفيذ المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها بشكل مشترك ومنها أنبوب الغاز العابر للصحراء.

وأفاد بيان للوزارة “تناول الطرفان خلال النقاش، وجلسة العمل الموسعة التي تلت اللقاء، العلاقات الإستراتيجية بين الجزائر ونيجيريا، وكذا آفاق تعزيزها في مختلف المجالات، أين رحب الطرفان، بتميز وصلابة العلاقات السياسية والتاريخية التي توحد بين البلدين”.

وأوضح البيان “كما أتاحت المحادثات بين لعمامرة وأنياما إعادة التأكيد على التزام الطرفين بتنفيذ المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها بشكل مشترك في المجال الاقتصادي. وعلى وجه الخصوص خط أنابيب الغاز الجزائر العاصمة_لاغوس الطريق العابر للصحراء والألياف الضوئية”.

كما تناول لعمامرة ونظيره النيجيري قضايا الساعة على المستوى القاري، وذلك من خلال إعادة التأكيد على تقاربهم بشأن الحاجة إلى تمكين إفريقيا من تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية فيما يتعلق بالسلام، الأمن والتنمية، وتعزيز وحدتها من أجل الاحتراز من التوترات الحالية في العلاقات الدولية ومناخ الاستقطاب الناتج عن ذلك.

وفي هذا الصدد، تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على التزام البلدان الإفريقية بمبادئ عدم الانحياز، وتشجيع مشاركتها الجماعية في إعادة بناء العلاقات الدولية بعد كوفيد والحرب في أوكرانيا.

وبحضور الوزيرين، تم التوقيع على اتفاقية ثنائية بشأن إنشاء مجلس أعمال جزائري نيجيري، هدفه الجمع بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين وزيادة حجم التجارة الثنائية.