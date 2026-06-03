الجزائر و”هواوي”: ملامح شراكة أكاديمية وتكنولوجية واعدة في الصين

على هامش مسابقتها الدولية:

أعلنت شركة “هواوي” عن استضافة وفد جزائري رفيع المستوى في زيارة استكشافية لكبرى الجامعات التكنولوجية بالصين، لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار والبحث العلمي.

وجاءت هذه الخطوة على هامش فعاليات المسابقة الدولية للشركة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال؛ حيث شملت الجولة جامعتي: “(Dongguan University of Technology)” و”Great Bay University “

وأوضح بيان للشركة أن الوفد ضم إطارات ومسؤولين من وزارات: التعليم العالي والبحث العلمي، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتكوين والتعليم المهنيين؛ حيث اطلعوا على التجربة الصينية الرائدة في تطوير منظومات التعليم، وآليات ربط المؤسسات الأكاديمية بمحيطها الاقتصادي والصناعي، كما تابعوا عروضاً شاملة حول البرامج البحثية المشتركة لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، الاتصالات، والتحول الرقمي.

وفي سياق متصل، قام الوفد الجزائري بجولة ميدانية شملت عدداً من المخابر ومراكز البحث والتطوير والحاضنات التكنولوجية، اطلعوا خلالها عن كثب على أحدث الابتكارات والمشاريع التطبيقية التي تسهم مباشرة في دعم التنمية الاقتصادية.

وجددت شركة “هواوي” بهذه المناسبة التزامها الراسخ بمواصلة دعم المبادرات التي تعزز تبادل المعارف بين قطاعي التعليم والتكنولوجيا، بما يسهم في إعداد الكفاءات المستقبلية لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي، مؤكدة حرصها المستمر على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية لبناء منظومة ابتكار متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة.