الجزائر وواشنطن تبحثان إمضاء مذكرة تفاهم ثنائية في المجال الصحي

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء 26 أوت، بمقر الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين، في لقاء يندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وواشنطن في المجال الصحي.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، عبّر الطرفان عن إرادتهما المشتركة في توسيع وتعزيز التعاون القائم بين البلدين بما يرقى إلى مستوى الإمكانات التي يتمتعان بها، من خلال إمضاء مذكرة تفاهم ثنائية.

واستعرضت السفيرة مجالات التعاون الثنائي الصحي، خاصة في مجال الاستعجالات الكبرى من خلال تبادل المعارف والخبرات، إلى جانب تشجيع الشراكات بين المؤسسات الصحية في كلا البلدين.

كما عبّرت عن اهتمامها بدعم فرص التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأمريكيين في ميدان الصناعة الصيدلانية.

وزير الصحة من جانبه اقترح الوزير تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعارف والتكنولوجيات في مجالات الوقاية، الأمن الحيوي، تسيير الاستعجالات الطبية والتكوين.

حيث دعا إلى تنظيم منتدى ثنائي حول الصناعة الصيدلانية، يجمع رجال الأعمال من البلدين بمشاركة مختلف القطاعات المعنية في الجزائر

كما استعرض مجهودات قطاعه في مجال الوقاية الصحية من خلال البرامج الوطنية للتلقيح ومكافحة الأمراض المتنقلة، فضلاً عن تحسين التكفل بصحة الأم والطفل عبر تعزيز مصالح الأمومة والطفولة بمختلف مناطق الوطن. إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، القائمة على إنشاء مراكز ومصالح متخصصة في المؤسسات الصحية عبر مختلف مناطق الوطن، وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى.

كما تطرق الوزير كذلك إلى الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال توفير الرعاية الصحية للاجئين، موضحاً أن الجزائر تقدم دعماً إنسانياً كبيراً يهدف إلى ضمان العلاج والخدمات الطبية الأساسية على مستوى مؤسساتها الصحية لجميع اللاجئين المتواجدين على أراضيها.

الوزير أكد كذلك على أهمية إنشاء مركز دولي للتلقيح ومكافحة الأمراض الاستوائية في الجزائر، والذي سيوفر خدمات صحية أساسية تشمل عمليات التلقيح وعلاج الأمراض الاستوائية، خاصة لفائدة دول الجوار، حسب المصدر ذاته.