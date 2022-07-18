“الجزائر يجب أن تكون فاعلا رئيسا في صنع القرار الكروي الإفريقي”

في اختتام زيارته إلى بلادنا رئيس "الكاف" يلتزم بـ:

التزم رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي، الأحد، بِأن تعود الجزائر إلى مقدّمة المشهد في الساحة الكروية الإفريقية.

وعانت الكرة الجزائرية الأمرَّين من ألعاب الكواليس في الفترة الأخيرة، في ظلّ غياب مسؤولين نافذين، يقومون بِتحييد “القاذورات” وليس بِالانحياز إلى البلد. وأيضا بِسبب سطوة البعض على غرار بيدق نظام محمد السادس المغربي فوزي لقجع، الذي تجرّأ بِوقاحة حتى على نقل مقرّ “الكاف” من القاهرة إلى الرباط، مُستغلا منصبه في المكتب التنفيذي، ولجوءه إلى طرق ملتوية لصيقة بـ “المخزن” (تقديم رشاوى لِمسؤولين في “الكاف” أو الحكام، ودعوتهم إلى قضاء العطل بِالمغرب مجّانا، والتكفّل بِنفقات تعليم أبنائهم في البلدان الغربية، وأيضا العلاج، وامتيازات أخرى…على نفقات الشعب المغربي المطحون).

وقال باتريس موتسيبي إنه تحدّث مع رئيس “الفاف” جهيد زفيزف، حول ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الاتحادَين الجزائري والإفريقي لِكرة القدم، وتمكين الجزائر من قول كلمتها أثناء صنع القرار الرياضي في القارّة السّمراء.

وترك موتسيبي الانطباع بِأن الجزائر سيُمنح لها في المستقبل القريب، شرف احتضان وقائع الجمعية العامّة لـ “الكاف”، أو لقاءات أخرى شبيهة. وذلك بعد زيارة قادت المسؤول الجنوب إفريقي إلى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بِسطاوالي (العاصمة). عِلما أن هذه المنشأة الفخمة والعصرية، بِإمكانها أن تكون مسرحا لِكبرى المؤتمرات العالمية.

من جهته، قال جهيد زفيزف في تصريحات للإعلاميين، إن لقاءه بِموتسيبي ومرافقيه من إطارات “الكاف”، اتّسم بِروح المسؤولية، والصّراحة في التطرّق إلى ما يُسمّم العلاقات بين “الفاف” و”الكاف”، والعمل على تذليل العقبات. واختتم الرّجل الأوّل في المبنى الكروي لِدالي إبراهيم، قائلا إن هذه الزيارة كانت مُثمرة وتُبشّر بِميلاد “فجر جديد”.

هذا وزار باتريس موتسيبي في نهاية المطاف المركز الفني الوطني لِسيدى موسى، وهناك اطّلع على مرافق هذه المنشأة الرياضية. كما سُلّمت له بعض الهدايا الرّمزية، على غرار قميص المنتخب الوطني الجزائري.