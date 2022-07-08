الجزائر يومان فقط.. تعرف على عدد أيام إجازة عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية

أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية عن إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص، واللافت للانتباه هو اختلاف عدد الأيام الممنوحة.

ووفقا لتقرير نشره موقع الجزيرة نت فإن أغلبية الدول تمنح إجازة أربعة أيام، وهناك من تزيد ومن تنقص كما هو الحال بالنسبة للجزائر التي تمنح يومين فقط.

الجزائر

بحسب القانون الجزائري فإن إجازة عيد الأضحى تستمر يومين فقط، حيث يتم منح العاملين إجازة يومي التاسع والعاشر من جويلية 2022، ليعود بعدها العاملون إلى مؤسساتهم وعملهم كالمعتاد.

قطر

تبدأ إجازة عيد الأضحى في دولة قطر من الأحد 10 جويلية وتستمر حتى الخميس 14 من الشهر نفسه.

مصر

أعلن موقع رئاسة الجمهورية أن إجازة عيد الأضحى لهذا العام تبدأ من يوم الجمعة 8 جويلية وتستمر حتى الثلاثاء 12 جويلية 2022.

السعودية

تبدأ إجازة عيد الأضحى بالسعودية للقطاع الحكومي من يوم الاثنين 4 جويلية حتى الخميس 14 جويلية 2022، حسب ما ذكرت بعض المصادر الإخبارية السعودية.

الإمارات

اعتمادا على قرار مجلس الوزراء عام 2019 بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، فإن الإجازة هذا العام تبدأ الجمعة 8 جويلية، عليه فإن أيام الإجازة الرسمية تبلغ 4 أيام، وذلك حسب ما ذكرت مواقع اخبارية إماراتية.

الكويت

قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك اعتبارا من الأحد 10 جويلية وحتى الخميس 14 جويلية، على أن يستأنف العمل يوم 17 جويلية، حسب ما ذكرت صحيفة الأنباء المحلية.

سلطنة عمان

حدد مرسوم سلطاني موعدها ابتداء من الجمعة 8 جويلية حتى الثلاثاء 12 جويلية 2022، وهو آخر أيام العيد والإجازة.

العراق

عادة ما تبدأ إجازة عيد الأضحى في العراق من يوم وقفة عرفات الذي يوافق الجمعة 8 جويلية 2022، وتستمر حتى الثلاثاء 12 جويلية وهو رابع أيام العيد المبارك.

البحرين

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في مملكة البحرين من الجمعة 8 جويلية وهو وقفة عرفة، وتستمر حتى الثلاثاء 12 جويلية 2022.

اليمن

تبدأ من الجمعة 8 جويلية، وحتى الثلاثاء 12 جويلية المقبل.

الأردن

تبدأ عطلة العيد في هذه المملكة من الجمعة وحتى مساء الثلاثاء 12 جويلية القادم.

فلسطين

جرت العادة أن تكون 4 أيام حسب بيانات الرئاسة السابقة، وعليه يتوقع أن تبدأ الإجازة في دولة فلسطين من يوم الوقفة وهو الجمعة الموافق 8 جويلية وحتى الثلاثاء 12جويلية.

لبنان

يُقرّ قانون الإجازات المعتمد في لبنان بأن عطلة عيد الأضحى يومان مُتتاليان، وذلك وفق الآتي:

أول يوم من أيام إجازة عيد الأضحى في لبنان: السبت الموافق 9 جويلية2022.

ثاني يوم: الأحد الموافق لـ10 جويلية2022.

سوريا

من الأربعاء 29 جوان 2022 الموافق لـ29 ذي القعدة إلى غاية الثلاثاء 12 جويلية المقبل.

تونس

من السبت الموافق لـ 9 جويلية، حتى الثلاثاء 12جويلية 2022.

المغرب

من المنتظر أن تبدأ إجازة العيد في المملكة المغربية من السبت الموافق لـ9 جويلية وتستمر 4 أيام حتى الثلاثاء 12 جويلية.

ليبيا

تبدأ إجازة عيد الأضحى في ليبيا كما هو متوقع الجمعة الموافق لـ 8 جويلية، وتستمر حتى الثلاثاء 12 من الشهر نفسه، وذلك حسب مواقع إخبارية ليبية.

الصومال

تبدأ صباح الجمعة الموافق 8 جويلية، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق لـ 12 جويلية 2022.

السودان

تبدأ من الجمعة 8 جويلية وتستمر حتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر، حسب مصادر إعلامية.

تركيا

تبدأ من 9 جويلية إلى غاية 12 جويلية 2022 ما يعني أنها تستمر 4 أيام حسب مصادر إعلامية، لكن بقرار من الرئيس أردوغان تم تمديدها إلى غاية 17 جويلية أي 9 أيام.

جزر القمر

من المتوقع حسب مصادر إعلامية أن تكون إجازة العيد 4 أيام تنتهي مساء الثلاثاء 12 جويلية القادم.

موريتانيا

لم تعلن السلطات الرسمية حتى الآن موعد إجازة عيد الأضحى، ومن المتوقع أن تبدأ من صباح السبت 9جويلية وتستمر حتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر.

إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلاديش وباكستان وإيران وأفغانستان وغانا والهند

تستمر الإجازة في هذه الدول 4 أيام عادة لتنتهي مساء الثلاثاء 12 جويلية المقبل.