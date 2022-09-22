الجزائر: 10 مليار متر مكعب إضافية من الغاز إلى ايطاليا قبل نهاية السنة   

كشفت وزارة الطاقة والمناجم أن الجزائر تعتزم رفع إمداداتها من الغاز نحو إيطاليا بـ 10 مليار متر مكعب إضافية قبل نهاية السنة.

وأوضح بيان لوزارة الطاقة والمناجم، أن الجزائر التي “تفي بالتزاماتها مع ايطاليا” بتسليمها إلى غاية اليوم 17.8 مليار متر مكعب من الغاز، عززت مكانتها كأول ممون بالغاز لإيطاليا التي “ستستلم 10 مليار متر مكعب إضافية من الغاز” في الأشهر القادمة لتصل إلى أزيد من 25 مليار متر مكعب.

كما ستساهم زيادة إنتاج الغاز والاكتشافات الأخيرة التي حققتها سوناطراك, في “توطيد مكانة الجزائر أكثر فأكثر كأول ممون بالغاز لإيطاليا طبقا لقرارات الرئيسين”.

وأفاد بيان الوزراة أن اللقاءات التي جمعت مؤخرا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بنظيره الايطالي، سيرجيو ماتاريلا وكذا برئيس مجلس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي، ساهمت في توثيق الشراكة الطاقوية بين البلدين.

حكار: عقود لضخ كميات إضافية من الغاز نحو إيطاليا خلال أسابيع

ويوم 21 سبتمبر 2022، كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار، عن توقيع عقود لضخ كميات إضافية من الغاز الجزائري نحو إيطاليا خلال الأسابيع القادمة.

ونقلت وكالة بلومبورغ الأمريكية عن حكار تأكيده أن “آفاق التوريد في السوق الإيطالية وكذلك الأسواق المرتبطة بإيطاليا واعدة”، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتم التعاقد على أحجام إضافية “خلال الأسابيع المقبلة”.

وقال إن حجم الغاز الذي يتم ضخه إلى إيطاليا بموجب عقود طويلة الأجل سيكون حوالي 21.6 مليار متر مكعب هذا العام، بينما من المرجح أن يصل إجمالي الكمية المباعة بموجب المعاملات الفورية إلى 3.6 مليار متر مكعب.

وأشار إنه منذ بداية هذا العام بلغت صادرات الغاز نحو إيطاليا 17.8 مليار متر مكعب بزيادة تقدر بـ 17٪ عن الالتزامات التعاقدية المتفق عليها.

وقال حكار “سوناطراك تطمئن زبائنها الإيطاليين بقدرتها على توريد الكميات المتعاقد عليها خلال فترة العقد بأكملها”.

وكشف إن إسبانيا تلقت 6.9 مليار متر مكعب من الغاز حتى الآن هذا العام.