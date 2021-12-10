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اقتصاد

الجزائر: 3000 سيدة أعمال في الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة

الشروق أونلاين
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الجزائر: 3000 سيدة أعمال في الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة

تشارك أكثر من 3000 امرأة رئيسة مؤسسة وحاملة لمشروع، السبت، بالجزائر العاصمة، في الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة الذي تنظمه الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.

ويهدف المنتدى, الذي ستجرى أشغاله على مدى يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات, لمناقشة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في هذا المجال, قصد “إعادة قراءة مسار إدماج المرأة الجزائرية وتحديد موقعها والدور الذي لعبته المرأة في التاريخ المعاصر للجزائر”.

كما يشارك في المنتدى, الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, ممثلون عن 100 مؤسسة ناشئة و 500 مؤسسة صغيرة و 500 مؤسسة من القطاعين الخاص والعمومي وممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج. كما ستحضر فعاليات هذا اللقاء السلطات العمومية وتمثيليات دبلوماسية بالجزائر.

وسيناقش المشاركون مواضيع ” المرأة والحوكمة، المرأة و التعليم والتكوين والتشغيل، المرأة ومناخ الأعمال، المرأة و تنويع الاقتصاد والنساء و الرقمنة.

كما يتعلق الأمر بـ “تقديم مقترحات ملموسة تهدف الى رفع الفوارق بين الخطاب و الواقع, بين القوانين التحررية و الجاذبية المجتمعية و تحديد نقائص للمقاربة القانونية في معالجة الاختلالات الاجتماعية مع “ابراز المراحل المحققة في جميع قطاعات النشاط سواء في الجزائر او في الخارج”.

كما ينتظر من هذا المنتدى تحديد العوامل السوسيو-ثقافية والاجتماعية التي تعيق مجهودات المرأة في مسار التنمية السوسيو-إقتصادية للبلاد, واقتراح الحلول لتجاوزها بالإضافة إلى السبل (السياسية والقانونية والمجتمعية) التي من شأنها تحقيق اندماج أكبر للمرأة الجزائرية سواء في الحوكمة السياسية أو الاقتصادية.

وسيكون هذا اللقاء أيضا مناسبة للوقوف على مدى نجاعة سياسة الحصص (الكوطا) في ادماج المرأة و اقتراح التعديلات اللازمة لقانون العمل من أجل ضمان “مساواة حقيقية” في العمل ومناصب المسؤولية بين الرجل والمرأة.

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