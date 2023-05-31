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الجزيرة تتخلى عن إعلامي مغربي عُرف بدفاعه عن نظام المخزن

الشروق أونلاين
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الجزيرة تتخلى عن إعلامي مغربي عُرف بدفاعه عن نظام المخزن
ارشيف
المغربي عبد الصمد ناصر

استغنت قناة الجزيرة الإخبارية عن الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر المعروف بدفاعه عن أجندة نظام المخزن المغربي.

وحسب صحيفة القدس العربي اتخذت قناة “الجزيرة” منذ سنوات، سلسلة من التغييرات التي تشهدها المحطة، واتجهت في الآونة الأخيرة إلى اعتماد سياسة “تشبيب” القناة، خاصة من حيث دعمها بوجوه شابة في صورة مذيعين وصحافيين وأسماء جديدة للمشاهدين.

وعرف عن الإعلامي المغربي عبد الصمد ناصر دفاعه عن أجندة “المخزن المغربي”، والسكوت عندما يتعلق الأمر بقتل وقمع الفلسطينين من قبل الاحتلال الصهيوني.

كما وسبق للإعلامي المغربي وأن نشر تغريدات أثارت الجدل ومنها إشادته بقتل المدنيين العزل وهم تجار جزائريون ومنقبون موريتانيون، بطائرات درون مغربية، من خلال تغريدات متناقضة تنفي تارة تورط النظام المغربي، وتتحدث تارة عن حماية الحدود التي لا توجد في القانون الدولي.

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