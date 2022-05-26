الجزيرة تتّهم رويترز بمخالفة أخلاقيات المهنة.. بسبب “خبر” عن إيران

كذّبت شبكة الجزيرة القطرية ما نسبته إليها وكالة رويترز للأنباء، حول تصريحات لوزير الخارجية القطري بخصوص الملف النووي الإيراني.

وطالبت القناة وكالة رويترز “بالتراجع، وتصحيح الأخطاء التحريرية التي وقعت فيها بخصوص ما نسبته إلى القناة”.

وقالت الجزيرة في رسالة وجهتها لرويترز إنّ “مكتب الوكالة الإقليمي في دبي نسب خبرا حول تصريحات الوزير القطري للجزيرة. علما بأن مصدر الخبر الأصلي هو صحيفة ألمانية”.

وأوضحت الشبكة الإخبارية القطرية أن رويترز “أصرّت على نسبة الخبر للجزيرة، مدعية أن القناة استدركت خطأ في الترجمة كانت قد وقعت فيه. وهو أمر لا أساس له من الصحة”.

وقال مصدر مسؤول في الشبكة إن مكتب رويترز الإقليمي في دبي “تعمّد الإبقاء على نسبة الخبر إلى الجزيرة وعدم تصحيحها. وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة”.

وأضاف المسؤول:”كان يجدر بالوكالة العالمية الاطلاع والتدقيق في عمل مكتبها بدبي، وضبط سلوكه المهني، الذي يجب ألا يخضع لأي اعتبارات غير مهنية”.

وقالت رويترز في الخبر المنشور على موقعها الإلكتروني منذ 22 ماي، إنّ وزير الخارجية القطري قال في تصريحات نقلتها الجزيرة إنّ “إيران أبلغت قطر بأن أمورا قيد المراجعة فيما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية”.