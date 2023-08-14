الجزيرة: تعليق اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي حول النيجر

علّق مجلس السلم والأمن الإفريقي اجتماعه الطارئ يوم الإثنين، لبحث الأوضاع في النيجر بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وقالت قناة الجزيرة إن تعليق الاجتماع جاء بعد خلاف بين مؤيدي الحلول الدبلوماسية للأزمة من جهة، والمطالبين بالتدخّل العسكري لإنهاء الانقلاب من جهة أخرى.

وذكر مراسل القناة أن الاجتماع فشل في التوصل لاتفاق بشأن تعليق عضوية النيجر في الاتحاد الإفريقي، ردّا على الانقلاب العسكري.

وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الانقلاب العسكري في النيجر يوم الخميس، عن تشكيل مجلس وزراء انتقالي لحكم البلاد.

وعيّن تشياني وزير المالية الأسبق علي مهامان لمين زين رئيسا لمجلس الوزراء الانتقالي الذي يضمّ 20 وزيرا، بينهم ضباط ومدنيون.

ويوم 26 جويلية، قاد تشياني، وهو رئيس وحدة الحرس الرئاسي في جيش النيجر، انقلابا عسكريا ضد حكم الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وتهدّد المجموعة التي تضمّ 15 بلدا بينها النيجر، بالتدخّل العسكري في البلاد، لإنهاء الانقلاب العسكري على الرئيس بازوم.