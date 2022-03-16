الجزيري: بونجاح وبلايلي صناعة تونسية!

الإعلام التونسي يسقط مجددا في المحظور

مرة أخرى، يسقط الإعلام التونسي في المحظور من خلال التصريحات الغريبة التي أطلقها، اللاعب الدولي السابق للمنتخب التونسي، زياد الجزيري الذي زعم أن النجمين الجزائريين، بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، ويوسف بلايلي متوسط ميدان نادي بريست الفرنسي صناعة تونسية، وكسبا مهارتهما بفضل انضمامهما للبطولة التونسية مع النجم الساحلي والترجي التونسيين على التوالي.

وجدّد الجزيري، الذي يعمل كمحلل رياضي في قناة “التاسعة” التونسية، الكلام الذي قاله سابقا بأن بغداد بونجاح تعلّم أبجديات كرة القدم في نادي النجم الساحلي التونسي، ويوسف بلايلي تلقن كرة القدم في الترجي التونسي، معتبرا بأن جميع اللاعبين الأجانب تطوّروا في البطولة التونسية، وكأن الأمر يتعلق ببطولة “البريميرليغ”، الليغا الإسبانية أو الكالتشيو الإيطالي.

وفي خرجة غريبة، دعا اللاعب الدولي التونسي السابق اللاعبين التونسيين الاقتداء بالثنائي الجزائري، منتقدا الأداء الباهت للاعبي النجم الساحلي في مباراته الأخيرة أمام الترجي التونسي الذي فاز عليه بثنائية نظيفة في ثمن نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وقال الجزيري خلال تحليله المباراة في برنامج “التاسعة سبورت” إن لاعبي النجم الساحلي يفتقدون النجاعة والقوة اللازمة، معتبرا أن المهاجم مطالب أن يكون مؤثراً وأن يحتفظ بالكرة.

ورغم اعترافه أن الكرة التونسية تفتقد للمهارات العالية التي تميّز اللاعبين الجزائريين والمغاربة أيضا، أكد الجزيري أن “التوانسة” يجيدون لعب كرة القدم، معتبرا بأن الأندية التونسية قدّمت في السنوات الأخيرة عديد اللاعبين في الدفاع وخط الوسط.

جدير بالتذكير أن ذات المتحدث سبق له إثارة الجدل بتصريحاته حول اللاعبين وكرة القدم الجزائرية خلال كأس العرب بقطر، وهذا عقب تتويج المنتخب الوطني بالتاج العربي على حساب منتخب بلاده تونس.