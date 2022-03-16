-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
الإعلام التونسي يسقط مجددا في المحظور

الجزيري: بونجاح وبلايلي صناعة تونسية!

ح. سمير
  • 298
  • 0
الجزيري: بونجاح وبلايلي صناعة تونسية!
أرشيف

مرة أخرى، يسقط الإعلام التونسي في المحظور من خلال التصريحات الغريبة التي أطلقها، اللاعب الدولي السابق للمنتخب التونسي، زياد الجزيري الذي زعم أن النجمين الجزائريين، بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، ويوسف بلايلي متوسط ميدان نادي بريست الفرنسي صناعة تونسية، وكسبا مهارتهما بفضل انضمامهما للبطولة التونسية مع النجم الساحلي والترجي التونسيين على التوالي.

وجدّد الجزيري، الذي يعمل كمحلل رياضي في قناة “التاسعة” التونسية، الكلام الذي قاله سابقا بأن بغداد بونجاح تعلّم أبجديات كرة القدم في نادي النجم الساحلي التونسي، ويوسف بلايلي تلقن كرة القدم في الترجي التونسي، معتبرا بأن جميع اللاعبين الأجانب تطوّروا في البطولة التونسية، وكأن الأمر يتعلق ببطولة “البريميرليغ”، الليغا الإسبانية أو الكالتشيو الإيطالي.

وفي خرجة غريبة، دعا اللاعب الدولي التونسي السابق اللاعبين التونسيين الاقتداء بالثنائي الجزائري، منتقدا الأداء الباهت للاعبي النجم الساحلي في مباراته الأخيرة أمام الترجي التونسي الذي فاز عليه بثنائية نظيفة في ثمن نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وقال الجزيري خلال تحليله المباراة في برنامج “التاسعة سبورت” إن لاعبي النجم الساحلي يفتقدون النجاعة والقوة اللازمة، معتبرا أن المهاجم مطالب أن يكون مؤثراً وأن يحتفظ بالكرة.
ورغم اعترافه أن الكرة التونسية تفتقد للمهارات العالية التي تميّز اللاعبين الجزائريين والمغاربة أيضا، أكد الجزيري أن “التوانسة” يجيدون لعب كرة القدم، معتبرا بأن الأندية التونسية قدّمت في السنوات الأخيرة عديد اللاعبين في الدفاع وخط الوسط.

جدير بالتذكير أن ذات المتحدث سبق له إثارة الجدل بتصريحاته حول اللاعبين وكرة القدم الجزائرية خلال كأس العرب بقطر، وهذا عقب تتويج المنتخب الوطني بالتاج العربي على حساب منتخب بلاده تونس.

مقالات ذات صلة
محرز وبن ناصر أفضل لاعبي “الخضر” قبل فاصلة المونديال

محرز وبن ناصر أفضل لاعبي “الخضر” قبل فاصلة المونديال

عرض سعودي ضخم لشراء نادي تشيلسي

عرض سعودي ضخم لشراء نادي تشيلسي

استمرار عملية بيع تذاكر التنقل إلى الكاميرون للمناصرين الملقحين ضد الحمى الصفراء

استمرار عملية بيع تذاكر التنقل إلى الكاميرون للمناصرين الملقحين ضد الحمى الصفراء

بِالفيديو: غزال يُمرّر وفغولي يفوز

بِالفيديو: غزال يُمرّر وفغولي يفوز

هذا ما قاله حارس مرمى الكاميرون عن مواجهة الجزائر

هذا ما قاله حارس مرمى الكاميرون عن مواجهة الجزائر

رئيس الكاميرون يولي أهمية كبيرة للمباراة الفاصلة أمام “الخضر”

رئيس الكاميرون يولي أهمية كبيرة للمباراة الفاصلة أمام “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد