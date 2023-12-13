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رياضة

الجفاف في إسبانيا سَيُجبر لاعبي برشلونة على الاستحمام في بيوتهم

الشروق الرياضي
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الجفاف في إسبانيا سَيُجبر لاعبي برشلونة على الاستحمام في بيوتهم
ح.م

يضرب الجفافُ هذا الموسم إسبانيا، وهو ما سينعكس سلبا على لاعبي نادي برشلونة لِكرة القدم.

وأصدرت سلطات مقاطعة برشلونة مرسوما يتضمّن سلسلة من الإجراءات، للحدّ من تبذير المياه. ستُطبّق انطلاقا من الفاتح من جانفي المقبل.

ونقلت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية على لسان المسؤول دافيد ماسكورت، قوله إن المخطّط ينصّ على منع استعمال المياه في المنشآت الرياضية.

وأضاف العضو بِمجلس مقاطعة برشلونة، أن هذه الإجراءات لن تستثنيَ لاعبي نادي برشلونة لِكرة القدم، وسيُجبرون على الاستحمام في بيوتهم، بعد إقامة التدريبات أو عقب خوض المقابلات.

ووفقا لِتقارير صحفية إسبانية، فإن إقليم كتالونيا يمرّ بِفترة جفاف غير مسبوقة منذ نحو قرن من الزّمن، وأن منسوب المياه في السّدود انخفض بِنسب قياسية.

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