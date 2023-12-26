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رياضة

“الجلد المنفوخ” يشلّ التعليم مُؤقّتا في بلاد ساحل العاج

الشروق الرياضي
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“الجلد المنفوخ” يشلّ التعليم مُؤقّتا في بلاد ساحل العاج

قرّرت حكومة كوت ديفوار منح التلاميذ والمعلّمين عطلة، أيّام خوض منتخب “الفيلة” مقابلاته في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وستشمل هذه العطلة مقابلات منتخب كوت ديفوار في دور المجموعات، وتتمدّد إذا تأهّل للأدوار الإقصائية. وفقا لِأحدث تقارير الصحافة في بلاد ساحل العاج، التي أوضحت أن مواطنيها سيتوافدون على ملاعب “الكان”، أو يتسمّرون خلف التلفزيون لِمشاهدة المقابلات. وهو سبب منحهم هذه العطلة.

ويستهلّ منتخب كوت ديفوار رحلة البطولة الإفريقية داخل القواعد، بِمواجهة غينيا بيساو في الـ 13 من جانفي المقبل، ثم يُواجه نيجيريا بعد خمسة أيّام من ذلك، ويُنهي دور المجموعات بِلقاء أمام غينيا الإستوائية في الـ 22 من الشهر ذاته.

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