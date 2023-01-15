الجلفة: إنقاذ 5 أفراد من عائلة واحدة ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻨﺎق بالغاز

كشفت، الأحد، مصالح الحماية المدنية، عن إنقاذ 5 أشخاص من الاختناق بالغاز المنبعث من المدفأة ﺑﻌﻤﺎرة ﺑﺤﻲ ﺑﺮﺑﻴﺢ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن إﺳﻌﺎﻓﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ تدخلت، الأحد، ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺴﺎﻋﺔ 04 ﺳﺎ و 50 د ﻷﺟﻞ ﺣﺎدث اﺧﺘﻨﺎق وﺗﺴﻤﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ اثر اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻬﻢ ﻟﻐﺎز أﺣﺎدي أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻤﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻓﺄة، وذﻟﻚ ﺑﻌﻤﺎرة ﺑﺤﻲ ﺑﺮﺑﻴﺢ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﻠﻔﺔ.

وأضاف بيان الحماية أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 05 اﻓﺮاد ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﺎﺑﻴﻦ 03 ﺳﻨﺔ و 42 ﺳﻨﺔ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻬﻢ الإﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن ﺛﻢ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ إلى ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻻت ﻣﺤﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺤﻲ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺠﻠﻔﺔ .