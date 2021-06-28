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الجلفة: انتشال جثتي طفلين من داخل بركة مائية

الشروق أونلاين
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الجلفة: انتشال جثتي طفلين من داخل بركة مائية

قام أعوان الحماية المدنية لولاية الجلفة، بانتشال جثتي طفلين من داخل بركة مائية بواد بوسدراية ببلدية عين وسارة.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية الملازم عبد الرحمان خاضر لـوكالة الأنباء الجزائرية، مساء الأحد، بأن “إسعافات الوحدة الثانوية لمدينة عين وسارة، تدخلت في حدود الساعة السادسة مساءا، لأجل انتشال جثتي غريقين (طفلين من جنس ذكر) وذلك ببركة مائية بواد بوسدراية الذي يشق المدينة بمحاذاة حي “صايفي محمد”.

وقد تم تحويل الضحيتين، اللتين يبلغان من العمر (12 و 13 عاما )، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سعداوي المختار بمدينة عين وسارة، في الوقت الذي قام الأعوان بتقديم الإسعافات الأولية، لشخص تعرض لحالة أغماء بعين المكان، يضيف ذات الملازم.

وتجدد مصالح الحماية المدنية ندائها للمواطنين بضرورة، الحذر والابتعاد عن نقاط تجمع المياه، والبرك الراكدة ، لتفادي مثل حالات الغرق وخسارة في الأرواح، علما أن ذات المصالح قامت مؤخرا بتنظيم قافلة توعوية جابت عديد البلديات للتحسيس من أخطار السباحة في البرك والحواجز المائية.

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