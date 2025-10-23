-- -- -- / -- -- --
الجلفة تحتضن الطبعة الثانية من بانوراما سينما الثورة في هذا التاريخ

تستعد مدينة الجلفة، لاحتضان الطبعة الثانية، من بانوراما سينما الثورة، في الفترة الممتدة بين 27 أكتوبر 2025 إلى غاية 31 من نفس الشهر، بدار الثقافة ” ابن رشد” وبالتنسيق مع المركز الجزائري للسينما، حيث سيكون الجمهور على موعد، مع برنامج ثري ومتنوع، سطره القائمون على هذه الفعالية، احتفاء بالثورة التحريرية الخالدة.

حيث سيشهد يوم الافتتاح، تكريم اسم مخرج قدم أعمالا خالدة لسينما الثورة، وهو الراحل محمد لخضر حمينة، بعرض فيلم ” سنين الجمر”، وكدا تكريم المخرج زير. على أن يتوسع البرنامج، بالإضافة إلى عروض الأفلام، إلى ورشات تكوينية متخصصة في مجال السينما، من تأطير “كمال مكسر” لورشة الصوت، و”الهاشمي ملياني” لورشة التركيب، و”فري لونيس” ورشة التصوير، و”كربوعة المختار” لورشة الكتابة السينمائية، و”أحمد حمام” لورشة الإخراج و”نفطي سالم” لورشة اللباس التاريخي. كما تشهد الفعالية التي خصصت حيزا كبيرا للثورة التحريرية، “ماستر كلاس” حول إنتاج الفيلم القصير، يقدمها المخرج “يوسف سويقات”. بالإضافة ندوات ومحاضرات، منها: ندوة “تاريخ السينما في الجلفة” للأستاذ “بشوطي مسعود”، “سينما الجامعة في ظل الرهانات الجديدة” للأستاذ “أحمد قزيم”، “الذكاء الاصطناعي وإعادة إنتاج الرصيد الثوري” للدكتور “إلياس بوخموشة”، “إقتصاديات السينما والفيلم المستقل” للناقد محمد عبيدو .

أما العروض فسوف تشمل، هليوبوليس للمخرج “جعفر قاسم” و ” معركة الجزائر” للمخرج “جوليو بونتيكورفو” والبئر للمخرج “لطفي بوشوشي”، كما تعرض أفلام وثائقية وروائية قصيرة، “إعدام” “للمخرج “يوسف محساس” ، و”زئير الظلام” للمخرج “أحمد رياض” ، و” بيار كليمون السينما والثورة” للمخرج “عبد النور زحزاح”، و”زهرة الصحراء” للمخرج “أسامة بن حسين” ، و”الساقية” للمخرج “مهدي تسابست”.

