الجلفة تطلق غراسة نموذجية لإنتاج شتلات شجرة الأرقان

شرعت مديرية المصالح الفلاحية للجلفة يوم الأحد، في تنفيذ عملية غراسة نموذجية لإنتاج شتلات شجرة الأرقان.

وأوضح رئيس مكتب الإرشاد الفلاحي بالمديرية لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العملية أطلقت بالتعاون مع ملحقة الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البيولوجية.

وتهدف هذه الغراسة النموذجية إلى استغلال مشتلة ملحقة الوكالة لتطوير زراعة شتلات الأرقان، من خلال توفير بنك من بذور هذه الشجرة.

حيث أكد المهندس الرئيسي بملحقة الوكالة، أن هيئته ستساهم في إنجاح هذا المشروع من خلال “تخصيص مساحة لتشتيل تجريبي لشجرة الأرقان”.

وأشار المتحدث إلى أنه قد سبق أن تم تجسيد مشتلة تجريبية مماثلة، وقد أعطت نتائج إيجابية. حيث تم غرس 200 شتلة، وصل مقاسها إلى 30 سنتيمترا في فترة 10 أشهر.

وفي 30 جانفي 2022، أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعليمات بتطوير إنتاج شجرة الأرقان في الجزائر.

وقد تم في هذا الصدد، وضع حجر الأساس لإنشاء المركز الوطني لتنمية شجرة الأرقان والموارد الوراثية بالمشتلة النباتية الصحراوية بتندوف.

ويتربع للمركز على مساحة 3 هكتارات، على أن يكون خطوة أولى نحو تأسيس مركز دولي لشجرة الأرقان في الجزائر.