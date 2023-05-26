الجليد يذوب بين الوالي سعيود ومدرب الحمراوة بلعطوي

التراجع عن التعاقد مع عزيز عباس في آخر لحظة

أكدت مصادر مطلعة من داخل بيت مولودية وهران بأن أطرافا عديدة سعت خلال الساعات الماضية لإذابة الجليد بين الوالي سعيد سعيود والمدرب عمر بلعطوي، بعد ما قام الأول بفتح النار عليه مؤخرا وحمله مسؤولية الهزيمة المذلة التي تلقاها الفريق برباعية على يد شبيبة القبائل..

وهو ما أدى إلى توتر العلاقة بين الرجلين، وصلت إلى حد رمي بلعطوي المنشفة وتقديم استقالته قبل أن يتراجع بضغط من الحارس القضائي المعين مؤخرا من طرف المحكمة لتسيير النادي لغاية قدوم شركة هيبروك، وبالفعل فقد نجحت هذه الأطراف في إقناع الوالي بضرورة إعادة المياه إلى مجاريها مع الطاقم الفني الحالي الذي يتواجد فيه أيضا حدو مولاي، وأكدوا للمسؤول الأول عن الباهية بأن الوقت قصير، وهناك مخاطرة كبيرة في إحداث أي تغييرات على مستوى العارضة الفنية، خاصة وأن موعد مواجهة هلال شلغوم العيد باتت قريبة، والفريق بحاجة ماسة للهدوء والاستقرار من أجل الفوز، ومن غير المستبعد أن يكون هناك تواصل بين سعيود وبلعطوي خلال الساعات الماضية تغليبا لمصلحة المولودية، وهو ما سيساهم لا محالة في عودة المياه إلى مجاريها، إذ سيستمر المدرب الحالي في منصبه لغاية 1 جويلية وهو تاريخ انتهاء المنافسة، لكن في نفس الوقت يبقى كل شيء مرتبطا بالنتائج التي سيحققها النادي فيما تبقى من عمر البطولة.

ومن جهة أخرى، أكدت نفس المصادر بأن المفاوضات مع المدرب عزيز عباس قد كللت بالنجاح، وتم الاتفاق على كل التفاصيل، لكن العديد من الجهات رفضت هذا الخيار، وسعت بكل قوة للتراجع عن تعيينه على رأس العارضة الفنية لمولودية وهران، وشددت على أن استمرار بلعطوي وحدو مولاي مهم للغاية رغم كل ما حدث، فالتغيير الفني في هذا الوقت بالذات ستكون له عواقب وخيمة، ولهذا تم إغلاق ملف عزيز عباس بشكل مؤقت، لكن كل الاحتمالات تبقى واردة إذا ما ساءت نتائج الفريق أكثر خلال الفترة المقبلة.