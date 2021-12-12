الجمارك: إحباط محاولة إدخال عتاد حساس عبر ميناء الجزائر

تمكنت مصالح الجمارك من إحباط محاولة إدخال عتاد حساس عبر ميناء الجزائر في عمليتين متفرقتين، الأسبوع الماضي.

وأوضحت مصالح الجمارك في بيان لها، الأحد، أن مفتشية أقسام الجمارك للأنظمة الخاصة، تمكنت من حجز مسدّسين وذخيرة في العمليتين وهي كالآتي:

1- مسدّس بذخيرة، تم حجزه أثناء المعالجة الجمركية للمسافرين في رحلة بحرية قادمة من الخارج،حيث كان مخبأ بطريقة تمويهية داخل الصندوق الخلفي لسيارة سياحية.

2- مسدس آلي بالتنسيق مع المصالح الأمنية المؤهلة، تم إحباط محاولة إدخاله بعد اكتشافه من طرف الأعوان أثناء المعالجة الجمركية، حيث كان مفككا وموزعا داخل عدة طرود بريدية.

وأشارت الجمارك إلى أن عمليات الحجز النوعية التي سجّلتها أعوان الجمارك الجزائرية بميناء العاصمة أفضت إلى إحباط محاولات تمرير عتاد حساس بالطرق التمويهية.