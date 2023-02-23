الجمارك الجزائرية: تعديلات مست 375 بندا تعريفيا للمنتجات

أعلنت مديرية الجمارك الجزائرية، أن هيكل جديد للتعريفة الجمركية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 مارس القادم، اثر التعديلات التي مست 375 بندا تعريفيا فرعيا لبعض المنتجات.

وجاء في بيان لمديرية الجمارك: أنها تنهي إلى علم مرتفقيها من وكلاء عبور ومصرحين لدى الجمارك، متعاملين إقتصاديين ومهنيي التجارة الخارجية أنه بإمكانهم تحميل المستندات الخاصة بالتعديلات التي طرأت على هيكل التعريفة الجمركية، والتي تدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح مارس 2023، مباشرة من الموقع الرسمي للجمارك الجزائرية وهذا عبر هذا الرابط الإلكتروني.

وحسبها: “تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية وفي اطار متابعة عملية تطهير البنود الفرعية تحمل اسم (الاخرى)، قامت ادارة الجمارك بتعديل هيكل التعريفة الجمركية لتغطية بنود فرعية معينة ومصنفة حاليا مع بنود تعريفية غيرها تسمى ب(الاخرى)”.

وتعد هذه التعليمة، التي وقع عليها المدير العام للجمارك الجزائرية, نور الدين خالدي والتي تم نشرها على موقع المؤسسة، موجهة الى المدراء الجهويين ورؤساء المصالح الجهوية للرقابة البعدية.

ويترجم هذا التعديل، الذي مس 375 بندا فرعيا تحمل اسم “الاخرى”، من خلال استحداث 295 بندا فرعيا جديدا لتغطية بعض المنتجات على وجه الخصوص وتعديل اسم 329 بندا فرعيا لتحديد اثرهم وكذا حذف 48 بندا فرعيا بعد تقسيمهم.

وتعلم المديرية العامة للجمارك ان الهيكل الجديد للتعريفة الجمركية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 مارس القادم، مذكرة ان هذا التعديل يمثل تكملة للتعديلات الاخرى التي اجريت وتم تطبيقها منذ 1 سبتمبر 2022.

وتخص هذه التعديلات “الجزء المتعلق بتسمية وترميز المنتجات” و”لا تمس بأي شكل نسب التعريفات والرسوم الواردة في التعريفة الجمركية”، حسب التعليمة.

وتندرج عملية التعديل هذه حسب المديرية في “المرحلة الثانية من مسار اعادة هيكلة التعريفة الجمركية في جزئها المتعلق بترميز وبتسمية السلع، بهدف تخفيف اثر البنود الفرعية المسماة ب”الأخرى” من خلال تفكيكها وتعديل صيغها او استحداث بنود فرعية وطنية جديدة”.

من جهة اخرى، اوضحت المديرية العامة للجمارك ان التعديلات التي طرأت على هيكلة التعريفة الجمركية تم اجراءها “استنادا الى الاقتراحات التي تقدم بها بعض القطاعات الوزارية المعنية” و “تخص بشكل اساسي البنود التعريفية الفرعية المسماة ب”الاخرى” التي سجلت حجم استيراد معتبر”.