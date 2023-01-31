الجمارك الجزائرية تكذب إشاعات الإجراءات المجحفة في حق الليبيين

أكدت المديرية العامة للجمارك، الثلاثاء في بيان لها، حرصها على راحة الليبيين الوافدين إلى الجزائر، مفندة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فرض إجراءات مجحفة على مستوى المعابر الحدودية البرية الجزائرية.

وجاء في البيان: “تداولت مؤخرا بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مغرضة مفادها تعطيل السلطات الجزائرية لعبور الأشقاء الليبيين القادمين إلى الجزائر لقضاء عطلهم، من خلال فرض إجراءات مجحفة على مستوى المعابر الحدودية البرية الجزائرية، مع استعمال صور لا علاقة لها بذات المعابر”.

وعليه، فإن “المديرية العامة للجمارك تفند قطعيا هذه الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد مرافقتها الدائمة وسهر أعوانها على راحة الأشقاء الليبيين الوافدين إلى الجزائر”، حسب نفس المصدر.