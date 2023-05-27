الجمارك تحجز كميات معتبرة من الكيف المعالج والبضائع المهرّبة

في عمليات متفرّقة بعدّة ولايات

في عمليات نوعية بالتنسيق مع المصالح الأمنية، تمكنت مصالح الجمارك من حجز كميات معتبرة من الكيف المعالج والسجائر والبضائع في إطار محاربة التهريب والتجارة غير المشروعة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بوهران، في عملية مشتركة بالتنسيق مع أفراد الجيش، من حجز 196 غرام من الكيف المعالج، على إثر تفتيش سيارة سياحية.

كما تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بمستغانم، من حجز:

14980 وحدة من الشماريخ.

8083 وحدة من مستلزمات خاصة بجهاز تدخين الشيشة.

2848 زوج أحذية.

748 هاتف ذكي من مختلف العلامات.

344 قارورة عطر مختلفة الأنواع.

773 عبوة حفظ السوائل الساخنة مختلفة الأحجام.

180 وحدة غسول اليدين، 53 كاميرا مراقبة.

37 شاشة مختلفة الأحجام.

70 علبة من مستحضرات التجميل.

13 علبة مكملات غذائية.

9 دراجات هوائية.

18 جهاز كمبيوتر و3 وحدات مركزية.

10 لوحات رقمية.

4 ثلاجات مستعملة.

25 كغ من البروتين.

4 آلات طباعة و5 آلات تصوير.

وفي عملية أخرى، أحبط أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك ببئر العاتر في تبسة، عملية تهريب 1000 علبة من السجائر أجنبية المنشأ. و500 علبة من المعسل.

وتكرس هذه العمليات “التجند التام لأعوان الجمارك الجزائرية، في إطار ممارسة المهام الحمائية المنوطة بالجهاز. في سبيل حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة التهريب والتجارة غير المشروعة”، يؤكد ذات البيان.