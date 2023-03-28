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اقتصاد

الجمارك تحز كميات معتبرة من المنتجات الرمضانية الموجهة للتصدير

الشروق أونلاين
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الجمارك تحز كميات معتبرة من المنتجات الرمضانية الموجهة للتصدير
ح.م
جانب من عملية الحجز

قام أعوان الجمارك بميناء الجزائر بحجز كميات معتبرة من البضائع الموجهة للتصدير، بسبب التصريح الخاطئ.

وحسب بيان للجمارك، فإنه على إثر معالجة ملفات التصاريح الجمركية لـ 3 عمليات جمركة لبضائع موجهة للتصدير، تم رفع 3 مخالفات تتعلق بتصريح خاطئ من حيث تعيين البضائع وكذا الكميات المصرح بها.

وتمثلت البضائع المحجوزة في: 1235 طرد من العجائن الغذائية، 400 طرد من الطماطم المصيرة، 383 طرد بسكوت، 106 طرد من مسحوق العصير،160 طرد و 189 كغ من الفلان، 18 طرد من الحلوى.

كما تم حجز 126000 حزمة من ورق الديول، 840 لتر من زيت الزيتون، 529,5 كلغ من مادة السمن، 133,2 كلغ من مسحوق مادة الأرز، 80 طرد من مسحوق الشكولاطة، 10 علب من قوالب صنع الحلوى

وأكدت الجمارت أن هذه العمليات تكرس جاهزية مصالحها وتجند أعوانها التام في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية.

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