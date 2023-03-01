الجمارك جاهزة لاستقبال ملفات استيراد السيارات المستعملة

تجسيدا لقرارات السلطات العمومية

أكدت المديرية العامة للجمارك أن مصالحها مستعدة لاستقبال ومعالجة الملفات المتعلقة بعمليات جمركة السيارات المستعملة التي تندرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، دون انتظار أية نصوص تنظيمية من أجل تطبيق أحكامه.

وأفادت المديرية العامة للجمارك، في رد على ما أفاد به مصدر جمركي لـ “الشروق”، أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين، وقد وُضعت حيز التطبيق منذ صدوره في الجريدة الرسمية في عددها 11 المؤرخ في 22 فيفري 2023، مؤكدة أن مصالحها هي المصدر الرسمي والوحيد لكل المعلومات ذات الصلة بالقضايا الجمركية.

وكان المصدر الجمركي قد أفاد سابقا أنّ صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط استيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات ليس إيذانا ببداية الاستيراد في انتظار التعليمات ونصوص تطبيقية لاحقة ستشرح بالتفصيل العملية من أولها إلى آخرها، بينما يؤكد تفنيد المديرية العامة للجمارك لهذه المعلومات أنّ مصالحها على علم بكل تفاصيل الاستيراد حاليّا وفق التشريع المعمول به، لا سيما قانون المالية 2023 وأحكام المرسوم التنفيذي المذكور، وسيلقى المواطنون الراغبون في جلب مركبات وفق شروط القانون كل التسهيلات الإدارية من الجمارك الجزائرية، ضمن الدور المنوط بها في تجسيد قرارات السلطات العمومية.