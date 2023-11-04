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الجزائر

الجمارك: حجز قرابة الـ 20 قنطارا من الكيف ببشار وتوقيف 7 أشخاص

الشروق أونلاين
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الجمارك: حجز قرابة الـ 20 قنطارا من الكيف ببشار وتوقيف 7 أشخاص
حجز 18000 قرص مهلوس بالوادي

تمكنت مصالح الجمارك بولاية بشار، في 9 عمليات نوعية تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية من حجز قرابة الـ 20 قنطارا من الكيف وتوقيف 7 أشخاص. 

وأوضحت المديرية العامة للجمارك الجزائرية في بيان لها يوم السبت، عن حجز 1801 كلغ و597 غرام من الكيف المعالج، و75980 قرص مهلوس وبندقية تقليدية.

وذكر البيان ذاته أنه تمّ حجز وسائل النقل المستعملة في التهريب متمثلة في: سيارة سياحية، شاحنة، 16 حمار، جملان، مع توقيف 7 أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

وفي عمليتين متفرقتين “بالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي من حجز 18000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ”.

“وتمّ ضبطها مخبأة بإحكام خلال التفتيش الدقيق لسيارة سياحية وأخرى نفعية تم حجزهما مع توقيف شخص وإحالته على الجهات القضائية المختصة”.

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