الجمارك: حجز نصف مليون أورو عبر الحدود عام 2021

كشف مدير التشريع بالجمارك، عادل حابسة، عن حجز نصف مليون أورو خلال سنة 2021 وذلك في أكثر من 1200 عملية.

وصرح عادل حابسة خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الاذاعية الاولى، الأحد، أن مصالح الجمارك وفي مكافحتها لكل أشكال التهريب قد حجزت ما يزيد عن 500 ألف أورو خلال 1200 عملية حجز طيلة سنة 2021.

وأضاف ذات المصدر، أن هذه العمليات قد تضمنت كذلك حجز مليون و400 قرص مهلوس.

وأشار حابسة إلى أن التحصيل الجمركي تجاوز ألف و36 مليار مسجلا بذلك زيادة مقارنة بسنة 2020.