-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الجمارك: حجز نصف مليون أورو عبر الحدود عام 2021

نور.ج
  • 203
  • 0
الجمارك: حجز نصف مليون أورو عبر الحدود عام 2021
ح.م

كشف مدير التشريع بالجمارك، عادل حابسة، عن حجز نصف مليون أورو خلال سنة 2021 وذلك في أكثر من 1200 عملية.

وصرح عادل حابسة خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الاذاعية الاولى، الأحد، أن مصالح الجمارك وفي مكافحتها لكل أشكال التهريب قد حجزت ما يزيد عن 500 ألف أورو خلال 1200 عملية حجز طيلة سنة 2021.

وأضاف ذات المصدر، أن هذه العمليات قد تضمنت كذلك حجز مليون و400 قرص مهلوس.

وأشار حابسة إلى أن التحصيل الجمركي تجاوز ألف و36 مليار مسجلا بذلك زيادة مقارنة بسنة 2020.

مقالات ذات صلة
1500 كيلومتر من الألياف الزجاجية لتأمين الجزائريين من العطش

1500 كيلومتر من الألياف الزجاجية لتأمين الجزائريين من العطش

الجزائر تتخلى عن قاعدة 51/49 لإنتاج المحطات الشمسية

الجزائر تتخلى عن قاعدة 51/49 لإنتاج المحطات الشمسية

…تكتّل اقتصادي جديد!

…تكتّل اقتصادي جديد!

بيع وتوزيع اللحوم.. عقود تجارية بين مجمع الصناعات الغذائية ومؤسسات مصغرة

بيع وتوزيع اللحوم.. عقود تجارية بين مجمع الصناعات الغذائية ومؤسسات مصغرة

الغاز الجزائري نحو آسيا وأمريكا الجنوبية عبر ميناء سكيكدة

الغاز الجزائري نحو آسيا وأمريكا الجنوبية عبر ميناء سكيكدة

جزائريون يدفعون ضريبة فوضى التركيب!

جزائريون يدفعون ضريبة فوضى التركيب!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد