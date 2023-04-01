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الجزائر

الجمارك: ضبط أكثر من 10 آلاف قرص مهلوس لدى مسافر قادم من فرنسا

الشروق أونلاين
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الجمارك: ضبط أكثر من 10 آلاف قرص مهلوس لدى مسافر قادم من فرنسا
ح.م
الكمية المحجوزة

تمكنت مصالح الجمارك بميناء الجزائر يوم السبت، من ضبط 10.050 قرصا مهلوسا بحوزة مسافر قدم على متن رحلة بحرية من مدينة مارسيليا الفرنسية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمّ اكتشاف هذه الكمية من المخدرات بعد إخضاع المسافر المشتبه به للتفتيش الدقيق.

على إثر ذلك، تمّ توقيف المسافر، وإحالته على الجهات القضائية المختصة، يضيف بيان الجمارك.

“وتؤكد العملية فطنة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية. وتجنّدهم الدائم، في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، والمساهمة في إقرار النظام العام”، وفق البيان.

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