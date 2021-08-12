الجمارك: هذه قائمة المواد المستفيدة من الإعفاءات الجمركية

المستعملة في مكافحة تفشي وباء كورونا

كشفت المديرية العامة للجمارك، عن قوائم المواد المستفيدة من الإعفاءات والامتيازات الجبائية التي أقرتها السلطات العمومية المستعملة في مكافحة تفشي وباء كورونا.

وأوضحت المديرية، الأربعاء، على موقعها الرسمي أن القوائم تشمل واردات المواد الصيدلانية، المعدات الطبية، أجهزة الكشف، لواحق وقطع الغيار المتعلقة بها وكذا المواد الأولية المستعملة في انتاج المواد الصيدلانية والمعدات الطبية المستعملة في مكافحة تفشي وباء كورونا كوفيد-19.

و دعت المديرية العامة للجمارك، في بيان لها، كل المهنيين للاطلاع عن كثب على الإعفاءات والامتيازات الجبائية التي أقرتها السلطات العمومية عند استيراد هذه المواد عبر موقعها الرسمي www.douane.gov.dz

وأفادت المديرية انه يمكن الاطلاع على معلومات إضافية حول القائمة المتعلقة بهذه المواد المستفيدة من إعفاء من دفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد، والمستعملة في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا “كوفيد-19”.

وأضافت بان المزيد من التوضيحات بخصوص القائمة التكميلية المتعلقة بـ “مكثفات الأكسجين والمعدات المستعملة في معالجة الأكسجين” والمستفيدة من إعفاء من دفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد، والمستعملة في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا “كوفيد-19” متوفرة عبر الدخول إلى الموقع ومتابعة الراوبط المخصصة لذلك.

أما الحصول على معلومات أوفر عن القائمة المتعلقة بالمواد الأولية المستعملة في إنتاج المواد الصيدلانية والمعدات الطبية.

وأكدت المديرية العامة للجمارك، في ختام بيانها تجند مصالحها “للمرافقة الميدانية لتكريس الآليات الوطنية لمكافحة تفشي وباء كورونا “كوفيد-19″، إسهاما في حماية صحة وسلامة المواطن”.