الجماهير الأوغندية ساخطة على رئيس اتحاد الكرة بِسبب الجزائر

أثار رئيس اتحاد أوغندا لِكرة القدم موزس ماغوغو سخط جماهير اللعبة في بلاده، بِسبب تصريحات ذُكر فيها اسم الجزائر.

وفاز المنتخب المحلي الجزائري بِثلاثية نظيفة على المضيّف الأوغندي، مساء الإثنين الماضي.

ونقلت صحيفة “نيل بوست” الأوغندية في تقرير لها نشرته، الخميس، تصريحا للمسؤول موزس ماغوغو يقول فيه: “كل أوغندي حسن النية يتمنى فوز أوغندا على الجزائر، لكن علينا أن نكون صادقين وواقعيين. هل لدينا لاعبون يملكون نفس مستوى نظرائهم الجزائريين؟”.

وأضاف: “كمشجّعين، ترغبون في فوز أوغندا على الجزائر في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، ولكن هل تشاهدون مقابلات البطولة الوطنية؟ إذا لم تفعلوا ذلك، فلن تحصل الأندية على الأموال اللازمة لدفع رواتب هؤلاء اللاعبين و/أو الاحتفاظ بأفضل لاعبيها الذين يُستدرجون للاحتراف في دوريات ليست أقوى من بطولتنا، بل من أجل المال فقط”.

ووفقا للمصدر، فإن هذه التصريحات أشعلت سخط جماهير اللعبة في بلادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بِنقل تصريح لِأحد التقنيين المحليين، يقول فيه مخاطبا بِتذمّر رئيس اتحاد الكرة موزس ماغوغو: “أنت مدير المصنع فلماذا تشتكي من المنتوج؟!”.

بِدورها عاتبت الجريدة رئيس اتحاد الكرة ماغوغو، واتّهمته ضمنيا بـ “الاستبداد” و”عدم الأهلية”، واستدلّت بِبقائه في منصب رئيس اتحاد اللعبة لِرابع عهدة منذ 2013، دون تطوير الكرة في أوغندا.

ولجأ موزس ماغوغو بعدها إلى التهدئة، وخاطب الجماهير الأوغندية قائلا: “لا تزال أمامنا ثلاث مقابلات أخرى في هذه المجموعة، وإذا فزنا بها جميعا، فسيظل بإمكان الفريق التأهل. لاعبونا بِحاجة إلى دعمكم في هذه اللحظة أكثر من أي وقت مضى”.

وبعد تنظيم 5 جولات، يتأهّل رائد ترتيب الفوج ونائبه لِربع نهائي “شان” 2025.