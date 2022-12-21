الجماهير الفرنسية تثور على ميسي

صبت جماهير فرنسية غضبها على نجم الأرجنتين، وباريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، بعد مساهمته الكبيرة في الظفر باللقب العالمي في المباراة النهائية أمام منتخب “الديوك”.

وقالت شبكة “tyc sport” إن الجماهير الفرنسية حرقت العلم الأرجنتيني في باريس، كما وضعوا قميص ميسي على الأرض، بجانب لافتة مكتوب عليها: “تذكر أن تنظف قدميك عند الدخول”.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر المثير هو أن القميص الذي وضع على الأرض ليس الخاص بمنتخب الأرجنتين، بل قميص باريس سان جيرمان.

ويأتي هذا وسط توقعات، بمواجهة النجم الأرجنتيني، لصعوبات كبيرة مع الجماهير الفرنسية الغاضبة، عند عودته للتدريبات مع ناديه باريس سان جيرمان.