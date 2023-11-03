الجماهير ستعود إلى المدرجات بداية من الجمعة 17 نوفمبر

استئناف تدريجي لكل المنافسات الأسبوع القادم دون حضور الجمهور

أكد مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الجمهور الجزائري سيعود رسميا إلى المدرجات بداية من الجمعة 17 نوفمبر القادم، الذي قد تلعب فيه الجولة السادسة من البطولة المحترفة الأولى رغم أن لجنة تسيير المنافسة لم تقرر إن كانت البطولة ستلعب في هذا التاريخ الذي يصادف إجراء المنتخب الوطني للقاء الجولة الأولى من إقصائيات كأس العالم أمام المنتخب الصومالي يوم الخميس 16 نوفمبر بداية من الساعة السادسة مساء بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن أن منافسات كرة القدم المتوقفة منذ 18 أكتوبر تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضحية العدوان الصهيوني الغاشم، تستأنف نشاطها بصفة تدريجية ودون حضور الجمهور، ابتداء من 10 نوفمبر.

وكتبت الفاف في بيان لها على موقعها الرسمي ما يلي: تحيط الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) علما، الرابطات وأندية كرة القدم عن الاستئناف التدريجي لكل النشاطات والمنافسات الكروية، ابتداء من يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023. ويضيف نفس المصدر أن المقابلات ستجرى دون حضور الجمهور، وفق نفس الرزنامة المعتمدة للموسم 2023-2024، إلى غاية إشعار آخر. للتذكير، كانت الهيئة الكروية قد قررت يوم 18 أكتوبر الماضي، تعليق كل المنافسات ومباريات كرة القدم إلى إشعار آخر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضحية العدوان الصهيوني الغاشم. وستقام مباريات الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى موبيليس، والجولة الرابعة للرابطة الثانية للهواة، يومي 10 و11 نوفمبر المقبل.