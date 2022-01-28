الجماهير والصحافة المصرية تشيد بالتلفزيون الجزائري

حظيّ التلفزيون الجزائري بإشادة كبيرة من الجماهير والصحافة المصرية، عقب بثه لمباراة ثمن النهائي التي جمعت المنتخب المصري بالمنتخب الإيفواري.

وعبّرت الجماهير المصرية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن شكرها للتلفزيون الجزائري، الذي أتاح لها فرصة متابعة المباراة، خاصة وأن عددا كبيرا من المصريين تابعوا مباراة منتخبهم عبر التلفزيون الجزائري.

ولم يمر نقل التلفزيون الجزائري للمباراة مرور الكرام، على العديد من الصفحات المصرية المعروفة، على غرار صفحة “نيل سبورت” التي قالت: “شكرا على نقل التلفزيون الجزائري ماتشات منتخبنا مجانا، وعار على التلفزيون المصري أن ماتشات منتخبنا تنقل على التلفزيون الجزائري وما تتذاعش على التلفزيون المصري”.

كما أشادت صفحات أخرى، والمتفاعلون من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، باحترافية المعلق والأستديو التحليلي، وتفاعل المعلق مع لقطات المنتخب المصري خلال المباراة، بالإضافة إلى تفاعله مع تأهل المنتخب المصري.