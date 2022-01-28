-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الجماهير والصحافة المصرية تشيد بالتلفزيون الجزائري

سليم.ع
  • 4875
  • 0
الجماهير والصحافة المصرية تشيد بالتلفزيون الجزائري

حظيّ التلفزيون الجزائري بإشادة كبيرة من الجماهير والصحافة المصرية، عقب بثه لمباراة ثمن النهائي التي جمعت المنتخب المصري بالمنتخب الإيفواري.

وعبّرت الجماهير  المصرية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن شكرها للتلفزيون الجزائري، الذي أتاح لها فرصة متابعة المباراة، خاصة وأن عددا كبيرا من المصريين تابعوا مباراة منتخبهم عبر التلفزيون الجزائري.

ولم يمر نقل التلفزيون الجزائري للمباراة مرور الكرام، على العديد من الصفحات المصرية المعروفة، على غرار صفحة “نيل سبورت” التي قالت: “شكرا على نقل التلفزيون الجزائري ماتشات منتخبنا مجانا، وعار على التلفزيون المصري أن ماتشات منتخبنا تنقل على التلفزيون الجزائري وما تتذاعش على التلفزيون المصري”.

كما أشادت صفحات أخرى، والمتفاعلون من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، باحترافية المعلق والأستديو التحليلي، وتفاعل المعلق مع لقطات المنتخب المصري خلال المباراة، بالإضافة إلى تفاعله مع تأهل المنتخب المصري.

مقالات ذات صلة
مهاجم منتخب مصر يرّد بعد اتهامه بالتزوير في الامتحانات

مهاجم منتخب مصر يرّد بعد اتهامه بالتزوير في الامتحانات

بونجاح في وصافة ترتيب الهدافين بـ11 هدفا

بونجاح في وصافة ترتيب الهدافين بـ11 هدفا

آخر أخبار سليماني

آخر أخبار سليماني

نحو خوض وفاق سطيف لِمقابلاته الإفريقية بِالعاصمة

نحو خوض وفاق سطيف لِمقابلاته الإفريقية بِالعاصمة

مغامرات “باجيو العرب” في التلاغمة

مغامرات “باجيو العرب” في التلاغمة

بِالفيديو: ملعب البليدة ومركز سيدي موسى جاهزان لِمواجهة الكاميرون

بِالفيديو: ملعب البليدة ومركز سيدي موسى جاهزان لِمواجهة الكاميرون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد